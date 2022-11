UNBOXING God of War Ragnarök : nos photos de l'édition Collec-Thor foudroyante et remplie de mystères à déchiffrer

Gof of War Ragnarök est désormais disponible, les joueurs du monde entier peuvent donc découvrir cette nouvelle aventure de Kratos et Atreus à travers les neuf royaumes de la mythologie nordique. Si aucune édition limitée n'a été produite cette fois, les fans ont pu se tourner vers des éditions Collector et Jötnar bien massives, à commencer par leur prix. Nous n'avons pas pu résister à l'appel de Mjöllnir et nous nous sommes donc procuré la première citée (il était presque impossible de précommander l'autre sans être devant son écran à la seconde près où les revendeurs la rendaient disponible...), coûtant tout de même la modique somme de 214,99 € ! Forcément, nous n'avons pas pu résister à l'envie de prendre quelques clichés et de vous les partager.

Bon, commençons par les détails qui fâchent un peu. Un steelbook est présent avec le code du jeu (sur PS5 et PS4), comportant deux emplacements de Blu-ray à l'intérieur, sauf que Sony Interactive Entertainment a de nouveau préféré opter pour le tout numérique plutôt que de fournir le jeu en physique... Au prix payé, fournir les deux éditions dans leurs boîtiers disponibles dans le commerce aurait été la moindre des choses (ou au moins une au choix en dehors du packaging), puisque les deux nous sont fournies de toute manière en dématérialisé. C'est après tout ce que recherche un collectionneur se procurant ce type d'édition.

Autre bémol, bien plus gênant, le coffret orné de la fresque de la gardienne du savoir s'ouvre pour justement faire apparaître l'illustration, avec deux volets aimantés. Le tout est en carton et nous rencontrons donc le même souci qu'avec d'autres collectors du genre, à savoir qu'après seulement deux ou trois ouvertures pour les besoins de nos photos, l'une des jointures s'est bien abimée...

Bon, passons maintenant au reste sur un ton plus positif. L'édition se présente à nos yeux avec son suremballage bleu (il est jaune-doré pour la Jötnar) dépeignant Kratos et Atreus sous forme d'ombres sur la face avant. Sur les côtés, nous retrouvons un loup et un ours qui les caractérisent et quelques runes. Si tant est qu'elles constituent un message, nous n'avons pas encore trouvé sa signification, car elles ne semblent pas former de mots en utilisant leur translittération depuis le vieux futhark comme par le passé.

ᚨᛗᚷᚠ ᛞᚨᚢᛜ ᛉᚢᛟ ᚷᚹᚱ ᛃᚷᚢᚱ ᛏᛈᛟᛊ

Une fois retiré, nous avons donc sous les yeux un beau coffret s'ouvrant sur le dessus et en façade. Sur le plateau, nous retrouvons un petit sachet en toile orné de l'Yggdrasil, qui contient 7 dés de différents types et qui donnent l'impression d'être en bois. Deux petites statuettes représentent les jumeaux vanes : Freya (reconnaissable à l'épée dans son dos) et donc à priori Freyr. Malgré leur taille, les détails sont vraiment excellents !

Le steelbook est lui assez simple, avec sur sa face avant le loup et l'ours en relief représentant nos héros, tandis qu'au dos figure tout un texte en runes déjà décrypté depuis des mois puisqu'il apparaissait sur la vidéo d'unboxing à l'époque et qui fait office de léger synopsis au jeu. À l'intérieur, nous retrouvons une illustration avec Kratos et Atreus partant à l'aventure, laissant leur traineau, ainsi que Speki et Svanna derrière eux. Voici la traduction en français du message avec les différentes étapes :

Texte en runes ᛏᚹᛁᛚᛁᚷᚺᛏ ᛒᛖᚲᚲᛟᚾᛊ. ᚦᛖ ᛒᛖᚨᚱ ᚨᚾᛞ ᚹᛟᛚᚠ ᛏᚱᚨᚹᛖᛚ ᚦᛖ ᚱᛖᚨᛚᛗᛊ ᚾᛁᚾᛖ ᚺᛟᛈᛁᛜ ᛏᛟ ᛊᛏᛟᛈ ᚦᚨᛏ ᚹᚺᛁᚲᚺ ᛊᛖᛖᛗᛊ ᛁᚾᛖᚹᛁᛏᚨᛒᛚᛖ. ᚦᛖᛁᚱ ᛒᛟᚾᛞ ᚹᛁᛚᛚ ᛒᛖ ᛏᛖᛊᛏᛖᛞ, ᛁᛖᛏ ᚦᛖᛁ ᛗᚢᛊᛏ ᚺᛟᛚᛞ ᛏᛟᚷᛖᚦᛖᚱ ᚠᛟᚱ ᚦᛖ ᚷᛟᛟᛞ ᛟᚠ ᚨᛚᛚ. Transcription en alphabet latin twilight bekkons. þe bear and wolf trawel þe realms nine hopiŋ to stop þat whikh seems inewitable. þeir bond will be tested, iet þei must hold togeþer for þe good of all. Texte réarrangé en anglais Twilight beckons. The Bear and Wolf travel the realms nine hoping to stop that which seems inevitable. Their bond will be tested, yet they must hold together for the good of all. Texte en français L'appel du crépuscule. L'ours et le loup parcourent les neuf royaumes dans l'espoir d'arrêter ce qui semble inévitable. Leur lien sera mis à l'épreuve, mais ils doivent rester ensemble pour le bien de tous.

La façade du coffret peut donc s'ouvrir pour laisser place à une fresque comme celles visibles à travers le monde du jeu, avec là encore son lot de textes runiques à déchiffrer. Mais ce n'est pas n'importe quelle fresque, il s'agit de celle de Groa, déjà incluse dans God of War (2018) et que les fans ont déjà traduit ici et là. Voici tout de même ce que cela donne :

Volet gauche ᛚᛖᛁᚾᛞ ᛒᛟᚲᚨᚲᛁᛊᛏᚨ ᚺᛖᚾᚾᚨᚱ ᚨᚠ ᚠᚱᛇᚦᛁ ᛟᚲ ᛊᚨᚾᚾᛁ (leind bokakista hennar af frïþi ok sanni) La boîte à livres secrète de la paix et de la vérité. ᚠᚱᛇᚦᛁ ᚹᛖᚱᚨᛚᛞᚨ (frïþi weralda) Mondes paisibles. ᚷᚱᛟᚨ (groa) Groa. ᚠᚱᛇᚦᛁᚷᛖᛁᛗᚨᚱᛁ (frïþigeimari) Gardien de la paix. ᚺᚢᚾ ᚨᚠ ᚹᛟᚢᚢ ᛟᚲ ᛊᛖᛁᚦᛁ. ᚲᛟᚾᚨ ᚨᚢᚱᚹᚨᚾᛞᛁᛚᛊ ᛞᛃᚨᚱᚠᚨ (hun af wouu ok seiþi. kona aurwandils djarfa) Elle connaît bien la prophétie et le seiðr. Mariée à Aurvandil le Téméraire. Panneau central ᚷᚱᛟᚨ ᛊᛈᚨᚱ (groa spar) Groa fait des prophéties. ᚱᛟᚲᚲᛊ ᚱᚨᚷᚾᚨ (rokks ragna) Ragnarök. ᛃᛟᚱᛗᛁ (jormi) Jörmungand. ᛊᚲᛟᛚᛚ (skoll) Sköll. ᚦᛟᚱ (þor) Thor. ᛟᛞᛁᚾ (odin) Odin. ᛚᛁᚲᛏᚨᚱᚹᛁᚷ ᚠᚱᛖᛁᛃᚢ (liktarwig freiju) Bataille finale de Freya. ᛞᚨᚢᚦᚱ ᛟᚲ ᛖᚾᛞᚱᛒᚢᚱᚦᚱ ᚱᛁᚲᚨ (dauþr ok endrburþr rika) La mort et la renaissance de l'univers. ᛊᛇᚲᛁᚱ ᛖᛁᚷᛁᚾᛗᚨᚾᚾ ᚠᛁᚾᚾ ᚱᚨᚷᚾᚨᚱᛟᚲᚲ (sïkir eiginmann finn ragnarokk) Cherche son mari, mais trouve le Ragnarök. ᛊᛁᚾᛁᚱ ᛗᚢᛊᛈᛖᛚᛚᛊ (sinir muspells) Fils des Muspells. ᚺᚨᛏᛁ (hati) Hati. Volet droite ᛊᚹᛁᚲ ᚷᚱᛟᚢ (swik grou) Trahison de Groa. ᚱᚨᚷᚾᚨᚱᚱᚲᚲ (ragnarrkk) Ragnarök. ᚠᚱᛇᚦᛁ ᛊᛏᛟᛚᛁᛏ (frïþi stolit) La paix est volée. ᛟᚦᛁᚾᚾ ᚺᚱᚨᚠᚾᚨᚷᚢᚦ (oþinn hrafnaguþ) Odin Dieu des tombes. ᚹᛖᚱᚦ ᛟᚲ ᚹᚨᚦᛁ ᚠᚱᛇᚦᛁᛊ (werþ ok waþi frïþis) Prix de la colère et de la peur.

Le panneau central de ce récit bien sombre est aimanté et peut donc être retiré, laissant alors apparaître le clou du spectacle, un marteau et pas n'importe lequel ! La réplique de Mjöllnir est tout bonnement magnifique et finement détaillée. Si sa tête est assez légère, recouverte de runes, son manche est suffisamment lesté pour que nous ayons une bonne sensation en le tenant en main. C'est réellement une pièce de collection que tout fan de la licence appréciera. Dommage que nous ne puissions pas utiliser ses pouvoirs foudroyants comme Thor, cela aurait été bien pratique pour braver l'hiver à venir en ces temps de crise énergétique...

Au final, outre la solidité toute relative du coffret, nous regrettons surtout le choix de SIE d'avoir scindé son offre en deux éditions haut de gamme différentes, surtout pour le manque de la carte en tissu dans ce Collector par rapport à la Jötnar. Pour en voir davantage, vous pouvez retrouver toutes nos autres photos en pages suivantes.

Vous pouvez vous procurer une copie physique de God of War Ragnarök sur Amazon au prix de 69,99 €.

Lire aussi : TEST God of War Ragnarök : les larmes aux yeux, le cœur serré...