UNBOXING DualSense God of War Ragnarök : nos photos de la manette PS5 en édition limitée

La sortie de God of War Ragnarök a été l'évènement vidéoludique de la semaine et Sony Interactive Entertainment n'a évidemment pas manqué de proposer quelques à-côtés en plus du jeu sur PS5 et PS4, à l'instar de deux éditions spéciales bien massives, la Jötnar et la Collector que nous avons déballée et dont vous pouvez retrouver nos photos dans un article dédié. Pas de console pour marquer le coup comme avec la PS4 Pro du précédent épisode, même si un bundle regroupant la PlayStation 5 et le jeu a tout de même été lancé. À la place, nous avons droit à une manette en édition limitée, qui a également atterri dans notre collection.

Nous avons donc pris quelques clichés de cette DualSense et de son packaging, à retrouver en page suivante. Si elle vous fait de l'œil, Amazon la propose toujours à la vente au prix de 74,99 €, soit le tarif normal d'une telle manette, aucun surcoût n'ayant été appliqué. Par rapport à l'emballage habituel, quelques détails supplémentaires ont été ajoutés pour souligner son côté « édition limitée », à commencer par cette mention en relief. Nous retrouvons également sur chaque côté l'un des deux protagonistes du jeu sous forme d'ombre, Atreus sur la droite et Kratos sur la gauche, tandis qu'une bande de terre fait tout le tour. C'est simple, mais nous apprécions ce genre de détail.

L'intérieur de la boîte reste lui inchangé avec le traditionnel coffret en carton dans lequel la manette est bien calée avec sa notice, mais sans câble de rechargement additionnel, vous connaissez la chanson. Cette DualSense est donc bicolore comme ses homologues, avec un bleu « froid » prédominant sur ses poignées et au dos, et du blanc « glacial » sur sa partie centrale à l'avant et même sur la touche PS. Les quelques détails supplémentaires qui nous rappellent qu'il s'agit d'une manette liée à God of War Ragnarök, c'est évidemment le loup et l'ours représentant les personnages sur le pavé tactile, ainsi que le titre du jeu écrit à l'arrière, les différentes mentions techniques et commerciales étant elles légèrement dorées. Du reste, c'est évidemment un contrôleur comme les autres, en espérant pour les utilisateurs qui ne la laisseront pas dans sa boîte que le drift des joysticks ne survienne pas trop vite...

Lire aussi : TEST de la DualSense : la manette de la PS5 est... incroyable