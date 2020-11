TEST de la DualSense : la manette de la PS5 est... incroyable

Sony Interactive Entertainment ne veut pas uniquement proposer aux joueurs une « simple » nouvelle console, à savoir la PS5, mais souhaite apporter quelque chose de neuf et de frais. L'objectif est donc de marquer les esprits avec une expérience unique. Ainsi, la manette DualSense a vu le jour et elle est, tout bonnement, incroyable. Nous avons pu décortiquer la belle dans tous les sens, il est temps de vous livrer nos impressions plus en détail.

Un véritable bonheur...

Premier constat en découvrant ce nouveau joujou technologique, la firme japonaise dit adieu au design des DualShock et se focalise sur des contours proches d'un Pad Pro. Le blanc (dans un ton légèrement cassé) et le noir sont très plaisants et n'agressent pas l’œil. Lorsqu'elle est allumée, une petite lumière bleue entoure le pavé tactile. Si c'est trop intense pour vous, sachez qu'il est possible de baisser la luminosité dans les paramètres ; bon point pour le coup. En outre, la face avant est lisse au toucher, les pouces glissent en douceur, c'est très agréable. L’arrière est mât avec un petit revêtement nervuré, ce qui permet une bonne adhésion des mains. Les paumes épousent parfaitement les grips et les courbes de la DualSense, c'est un véritable bonheur de la tenir.

Parlons peu, parlons bien, et attardons-nous sur les nouveautés qui intriguent les joueurs depuis des semaines. Mister S. parle depuis un moment de « retour haptique ». Pour vous définir la chose grossièrement, les ingénieurs ont pensé à de nouvelles vibrations qui vous feront ressentir certains éléments. Résultat ? Nos amis ont réussi leur pari... En effet, à travers de petites secousses, nous arrivons à discerner une matière en particulier. Par exemple, dans Astro's Playroom, lorsque notre petit personnage marche sur une plaque de métal, la manette devient « pesante ». Sous la pluie, nous ressentons les gouttelettes qui tombent doucement... dans nos mains. Sur une plateforme gelée, nous avons l'impression que la DualSense se met à glisser. Si nous devions résumer cette caractéristique en un mot : fantastique. Sincèrement, c'est assez compliqué de vous exprimer tout cela avec des mots, mais c'est vraiment le genre de chose qu'il faut essayer au moins une fois pour comprendre cette nouvelle sensation. De plus, le haut-parleur en rajoute une couche puisque nous entendons des sons de différentes matières pour intensifier notre expérience. Fou, complètement fou !

Mais ce n'est pas tout puisque des gâchettes adaptatives font leur apparition. Mais encore ? En gros, les boutons du dessus deviennent plus ou moins lourds selon une action bien précise. Pour vous imager la chose, toujours dans Astro's Playroom, quand notre héros bande son arc, il faut appuyer un peu plus fort sur la gâchette qui exerce dorénavant une certaine pression. Dans Marvel's Spider-Man: Miles Morales, lorsque nous expulsons une toile pour nous balancer de building en building, nous discernons comme un léger claquement sur la touche. Pour le coup, Sony arrive à nous faire ressentir physiquement quelque chose de... virtuel. Il fallait y penser, le géant l'a fait. Bravo ! Alors oui, nous sommes conscients que cela va en déranger plus d'un, au point de fatiguer quelques index et majeurs, mais pas de panique, dans les options, nous avons la possibilité de gérer cette vivacité, ou tout simplement de la désactiver. Tout est pensé pour que ce soit adapté à nos envies.

Pour le reste, nous retrouvons des fonctionnalités « déjà-vu ». Le microphone peut être usé dans un jeu (comme souffler sur la DualSense pour débloquer un passage), le gyroscope est toujours là, et le pavé tactile permet d'accomplir certaines actions basiques dans une production ; nous avons déjà l’habitude avec la DualShock 4. Mais il y a un point que tout le monde veut savoir... La batterie dans tout cela, bonne ou bof ? Eh bien, la manette a tenu 8 bonnes heures, vous pouvez donc jouer une après-midi sans interruption et recharger votre bébé le soir.

Vous l'aurez donc compris, la DualSense nous a charmés sans difficulté. Toute cette technologie, incluse dans les entrailles, a su nous envoûter. Léger bémol néanmoins, la manette est un tout petit peu lourde ; en même temps, c'est compréhensible. Elle propose donc une expérience à part qui permet au joueur de plonger sous une nouvelle facette dans une aventure pixélisée. Pour qu'elle soit parfaite de chez parfaite, il aurait fallu ajouter ce côté « personnalisable » (sticks, touches, etc.), un peu comme la Nacon Revolution Unlimited Pro Controller (lire notre test). Notre crainte à présent ? Nous espérons que les développeurs n'abandonnent pas ces nouveautés qui apportent un plus fort plaisant.

Lire aussi : TEST sur la PS5 : notre premier verdict sur la nouvelle console de Sony

La DualSense est disponible sur Amazon à 69,99 €.

Les plus Un design qui épouse parfaitement nos mains

Le retour haptique, incroyable !

Les gâchettes adaptatives, complètement délirantes !

Les diverses textures sur la face et l'arrière, très agréables en mains Les moins Manque ce côté « personnalisable » pour qu'elle soit parfaite

Un peu lourde (pour chipoter)

Notation Verdict 18 20