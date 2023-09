Lies of P : les tests sont là, la presse anglophone adore ce Souls-like !

Lies of P arrivera sur ordinateurs et consoles de salon la semaine prochaine, il s'agit pour rappel d'un jeu de rôle et d'action Souls-like développé par Neowiz Games et édité par Round8 Studio, qui permettra de retrouver une étonnante version de Pinocchio à la Belle Époque.

En attendant le lancement, la presse anglophone livre son verdict, et il est très positif. Les testeurs ont apprécié l'univers atypique de Lies of P, son gameplay ultra satisfaisant, son système de personnalisation d'armes, ainsi que sa difficulté présente mais bien ajustée au fil de l'aventure. Cependant, le scénario met un peu de temps à décoller, le jeu est assez linéaire et la mécanique de moralité est un peu inutile.

La date de sortie de Lies of P est fixée au 19 septembre 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à 59,99 € sur Amazon.