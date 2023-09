Lies of P : les armes complètement folles présentées en vidéo

Dans quelques jours sortira Lies of P, un jeu de rôle et d'action avec Pinocchio qui va devoir affronter des automates dans une ville de Krat. Un titre développé par Neowiz qui sent bon le Souls-like et qui s'inspire beaucoup de Bloodborne, le gameplay sera exigeant et les armes variées.

Justement, le développeur Neowiz et l'éditeur Round8 Studio dévoilent aujourd'hui une nouvelle vidéo de gameplay de Lies of P, entièrement dédiée à l'arsenal qu'aura Pinocchio à sa disposition pendant l'aventure. De base, ce sera déjà assez varié, mais les joueurs pourront assembler certains éléments des armes pour les personnaliser à outrance, et ainsi trouver le style qui correspond le mieux à leur manière de jouer, et faire un maximum de dégâts aux ennemis. Une mécanique dénommée Weapon Assemble qui devrait occuper les joueurs un bon moment et offrir une belle rejouabilité.

La date de sortie de Lies of P est fixée au 19 septembre 2023 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, le titre est gold depuis un moment et vous pouvez le précommander à 59,99 € sur Amazon.

Lire aussi : PREVIEW Lies of P : nous avons pu essayer le futur Souls-Like de Neowiz… Alors ?