Lies of P : bande-annonce musicale, démo et date de sortie pour l'Action-RPG avec Pinocchio

Round8 Studio et Neowiz Games ont enfin redonné des nouvelles de Lies of P, le jeu de rôle et d'action avec Pinocchio dans un univers de dark fantasy. Le titre sent bon les Dark Souls de FromSoftware et devait arriver en août prochain sur ordinateurs et consoles de salon. Finalement, il sera un poil en retard.

Les studios ont fait une apparition lors du Summer Game Fest, Lies of P s'est offert une nouvelle bande-annonce que vous pouvez admirer ci-dessus. Et surtout, nous savons enfin de l'Action-RPG. Ce ne sera pas pour le mois d'août, mais celui d'après, la date de sortie de Lies of P est fixée au 19 septembre 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S (et dans le Game Pass). Une Digital Deluxe Edition proposera le jeu de base, 72 heures d'Early Access et des costumes additionnels, tandis que l'édition Deluxe physique rajoute un steelbook exclusif, un mini-livre d'art, la bande originale du jeu et le jeu sur CD. Jiwon Choi, directeur du projet, commente :

Nous sommes incroyablement ravis d'annoncer que Lies of P sortira le 19 septembre sur console et PC, et que les fans du monde entier peuvent dès maintenant jouer à la démo. Nous espérons que l'expérience sera à la hauteur de notre vision des souls-like et de notre interprétation de l'histoire de Pinocchio, et nous avons hâte de voir la réaction de notre incroyable communauté.

Eh oui, une démo est déjà disponible sur toutes les plateformes, permettant d'explorer librement la zone principale de l'Hôtel Krat. Rendez-vous dans trois mois pour découvrir la version finale de Lies of P. D'ici là, vous pouvez déjà retrouver des cartes PSN sur Amazon.

Lire aussi : PREVIEW Lies of P : nous avons pu essayer le futur Souls-Like de Neowiz… Alors ?