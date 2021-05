Lies of P : un souls-like inspiré de l'univers de Pinocchio dévoilé à travers un premier trailer posant l'ambiance

Avec le succès des Dark Souls de FromSoftware est né un sous-genre du jeu d'action à destination des joueurs aimant les expériences exigeantes, les souls-like. Forcément, différents studios tentent depuis de tirer partie de cet engouement et c'est le cas cette semaine du développeur Round8 Studio connu pour Bless Unleashed, qui s'est associé à Neowiz Games pour éditer un certain Lies of P, qui est donc un souls-like dont la particularité sera de se réapproprier le classique de Carlo Collodi, Pinocchio.

Bien loin de l'univers plein de joie du long-métrage d'animation de Disney connu de tous, Lies of P dépeindra un univers sombre dans lequel nous incarnerons évidemment Pinocchio. L'action prendra place au sein de la cité de Krat, dans une version dystopique de la Belle Époque où l'humanité est décrite comme « perdue » suite à une peste avec seulement de rares rescapés, et nous fera chercher Geppetto, bien au fait de ce qui est arrivé à ce monde et visiblement capable de se défendre face aux étranges créatures mécaniques présentes dans l'église de ce premier trailer cinématique. L'apparence de Pinocchio nous est d'ailleurs teasée sans jamais nous montrer son visage et, outre sa garde-robe fort bien soignée, c'est bien son avant-bras gauche qui attire l'attention.

Le synopsis de la page Steam indique de son côté ceci :

Vous vous réveillez dans une gare abandonnée de Krat, une ville submergée par la folie et la soif de sang. Devant vous se trouve une seule note où est inscrit : « Trouvez M. Geppetto. Il est ici en ville. » Incarnez Pinocchio, une marionnette mécanoïde, et combattez tout sur votre chemin pour trouver cette mystérieuse personne. Mais n'attendez aucune aide en cours de route et ne faites pas l'erreur de faire confiance à qui que ce soit.

Et puisqu'il s'agit de Pinocchio, l'un des concepts même du jeu sera le mensonge, action rendant notre personnage plus humain et qui de ce fait conduira à plusieurs fins différentes via un système de quêtes interconnectées de façon procédurale avec des choix narratifs profonds à effectuer. Pour autant, devenir plus humain aura à la fois ces avantages et inconvénients. L'un des autres aspects apportant une dimension de RPG sera la personnalisation de la progression via du crafting d'armes pouvant se combiner de multiples manières, ainsi que des compétences liées au corps même du personnage et donc de sa condition de poupée mécanique, des parties pouvant être remplacées pour améliorer l'efficacité au combat tandis que d'autres débloqueront des aptitudes uniques et utiles à l'aventure.

Les affrontements sont d'ailleurs décrits comme profonds et la page Steam nous montre Pinocchio manier l'épée, tandis que la fin de la vidéo dépeint le personnage devant un râtelier. Reste à voir si d'autres types d'armes seront présents et si les joutes seront restreintes à de l'escrime ou non. Quelques visuels ont enfin été partagés et nous montrent donc le rendu de cette production conçue à partir de l'Unreal Engine 4.

Lies of P sortira sur PS5, Xbox Series X | S et PC, reste à savoir quand. En attendant, le remake de Demon's Souls est vendu 69,99 € par Amazon sur PS5.