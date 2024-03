Lies of P : énorme succès pour le Souls-like avec Pinocchio

Dès son annonce, Lies of P a intrigué les joueurs, surtout les amateurs de Souls-like. Le jeu de rôle et d'action au gameplay exigeant de Neowiz Games et Round8 Studio est sorti en septembre dernier sur ordinateurs et consoles de salon, rencontrant un vrai succès critique, mais pas seulement.

Les joueurs étaient au rendez-vous, le titre s'est bien vendu et aujourd'hui, les studios annoncent que Lies of P compte plus de 7 millions de joueurs sur PC, PlayStation et Xbox. Un énorme chiffre qui montre bien le succès populaire de l'Action-RPG, même s'il ne s'agit pas de ventes réelles, Lies of P est en effet jouable via le PC/Xbox Game Pass depuis son lancement.

Quoi qu'il en soit, les studios ont de quoi être ravis. Le titre aura pour rappel droit à une extension, mais surtout, une suite est déjà en développement. Si vous étiez passés à côté, Lies of P est disponible à partir de 42 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.