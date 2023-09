Lies of P : le Souls-like est disponible, où l'acheter ?

Source: Just for Games

Les Souls-like, ces jeux d'action de rôle inspirés des titres de FromSoftware, sont légion, mais rares sont ceux qui arrivent à sortir du lot. Pourtant, Lies of P semble être une bonne pioche, les notes de la presse sont très bonnes, et vous pouvez l'essayer vous-même dès aujourd'hui, le titre de Neowiz Games et Round8 Studio est officiellement disponible.

Les studios partagent une bande-annonce de lancement, à admirer ci-dessus, tandis que Just for Games nous rappelle qu'il distribue des éditions physiques de Lies of P, en version standard ou Deluxe. Cette dernière inclut pour rappel un artbook, la bande originale, un steelbook en édition limitée, une boîte collector façon grimoire et des tenues cosmétiques pour Pinocchio in-game. Malheureusement, cette édition Deluxe est déjà en rupture de stock partout, bon courage pour mettre la main dessus...

Si vous jouez sur PC, il n'y a rien pour vous ici, le titre n'a droit à une sortie en boîte que sur consoles de salon. Mais si vous jouez sur PlayStation ou Xbox, voici le guide :

Lies of P est également rajouté dès aujourd'hui dans le PC/Xbox Game Pass, vous pouvez vous y abonner à 12,99 € pour un mois via Amazon ou la Fnac.