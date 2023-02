Lies of P : des versions physiques sur PlayStation et Xbox annoncées

Source: Just for Games

Depuis son annonce en mai 2021, Lies of P fait saliver les amateurs de Souls-like. Le jeu de rôle et d'action de Round8 Studio et Neowiz Games est attendu cet été au format numérique sur ordinateurs et consoles de salon, mais les joueurs sur PlayStation et Xbox vont aussi pouvoir craquer pour une version physique.

Les studios viennent d'annoncer un partenariat avec Fireshine Games pour éditer Lies of P en version boîte sur PlayStation 4, PS5 et Xbox One/Series X. Le titre, qui revisite l'histoire de Pinocchio à la Belle Époque dans une ville en ruine, aura donc bien droit à une édition physique à son lancement cet été, mais seulement sur consoles de salon. Par chez nous, ce sera Just for Games qui distribuera ces boîtes. Sarah Hoeksma, directrice marketing chez Fireshine Games, rajoute :

Nous sommes ravis de nous être associés à Neowiz Games pour sortir la version physique de Lies of P sur les marchés occidentaux plus tard dans l'année. Étant l'un des jeux les plus attendus de 2023, nous sommes impatients que les joueurs entrent dans cette version profondément sombre d'un conte classique et qu'ils découvrent l'aventure qui les attend.

Pour rappel, Lies of P est attendu dans le courant du mois d'août 2023, et il sera également inclus dans le Game Pass dès son lancement, vous pouvez vous abonner au service de Microsoft contre 59,49 € pour six mois via Amazon.