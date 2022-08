GC2022 : Lies of P, bande-annonce de gameplay et ajout au Game Pass pour le Souls-like sombre avec Pinocchio

La catégorie des Souls-like est assez riche, mais Round8 Studio a une carte à jouer avec Lies of P, qui sera basé sur l'univers de Pinocchio. Il nous fera incarner une version plus humaine du célèbre pantin de bois dans une aventure sombre, articulée autour de compétences spéciales d'un héros à la recherche de Gepetto, de combats exigeants et d'une narration autour du concept de mensonges amenant à des fins différentes.

Tout le monde était curieux d'en voir plus, et c'est ce que nous avons pu faire à la gamescom Openig Night Live de ce soir avec une bande-annonce de gameplay. Toute l'action et l'exploration tourneront autour de l'étrange bras du protagoniste, qui servira à déclencher des compétences et coups bien différents. Nous découvrons d'ailleurs enfin pleinement le visage du héros, un personnage juvénile qui devra retrouver son créateur Gepetto.

La cérémonie a aussi été l'occasion d'apprendre que Lies of P sera ajouté au Game Pass dès son lancement, il sera donc jouable facilement pour les abonnés dès sa sortie sur PC et Xbox Series X|S. Il verra le jour sur ces plateformes et PS5 courant 2023.

