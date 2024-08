The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, tour d'horizon d'Hyrule et nouveaux éléments de gameplay dans une adorable bande-annonce

Quoi de mieux pour commencer la semaine que la mise en ligne par Nintendo d'une nouvelle vidéo dédiée à The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ? Le prochain jeu de la licence dévoilé lors du dernier Direct en juin mettra pour rappel en avant la princesse donnant son nom à la licence, bien que Link soit annoncé jouable, reste à savoir si ce ne sera qu'au début. Armée du Sceptre de Tri, Zelda va donc partir sauver Hyrule, un royaume qui fait aujourd'hui l'objet de cette longue bande-annonce de plus de cinq minutes. Si vous souhaitez conserver le plaisir de la découverte intact, nous vous conseillons de ne rien regarder.

Nous pourrons donc explorer le Désert Gerudo sujet à des tempêtes de sable ou faire trempette aux Eaux de Jabule où nous croiserons des Zoras des mers et des rivières, qui ne s'entendent pas très bien... Le Volcan d'Ordinn qui était difficile à manquer sur les premiers visuels pourra bel et bien être arpenté, de même que le célèbre Village Cocorico et celui des Gorons. Autre nom qui parlera aux fans, la Tourbière de Firone sera une jungle luxuriante où vivent les Pestes Mojos.

Un système de quêtes principales et secondaires sera intégré dans un Journal d'aventure rudimentaire, avec à la clé des récompenses. Afin de faciliter les déplacements, des Balises de téléportation seront disséminées à travers Hyrule, pouvant être utilisées une fois trouvées. Un aperçu de la carte du monde est par ailleurs donné et il devrait y avoir de quoi faire ! La princesse aura également accès à un cheval royal capable d'éliminer les ennemis les plus faibles et de sauter par dessus les obstacles. Pour appeler notre canasson, il faudra toutefois avoir découvert l'écho de la carotte. Plus original, des Pestes marchandes tiendront des bars à smoothie où nous pourrons concevoir des boissons aux effets variés à l'aide des ingrédients récupérés.

Zelda disposera aussi de tenues et accessoires tout à fait charmants. Face à certains obstacles, Tri et elle se synchroniseront, permettant aux objets même les plus gigantesques d'être déplacés en fonction de nos mouvements, entre autres, puisqu'en l'inversant, c'est notre personnage qui suivra ceux de la cible. Encore une fois, Nintendo démontre son savoir-faire en termes de gameplay ingénieux. Enfin, un teasing du scénario nous montre que les failles vont même engloutir le château d'Hyrule et faire apparaître de drôles de Moblins / Porblins ténébreux.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est attendu le 26 septembre sur Switch

