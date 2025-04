LIGHT OF MOTIRAM : des influences de Zelda dans une excitante bande-annonce de gameplay riche en nouveautés

En fin d'année dernière, nous découvrions avec stupeur LIGHT OF MOTIRAM, un jeu chinois signé POLARIS QUEST, Aurora Studios et Tencent. Les fans de la licence Horizon de Guerrilla Games n'ont pas pu passer à côté puisque les ressemblances un peu trop frappantes avec celle-ci ont tout de suite été relevées (avec un compositeur en commun, cela n'aide pas), avec en plus toute une dimension de survie avec du crafting et des mécanimaux lorgnant cette fois du côté de Palworld. Les drones accompagnant les personnages nous ont eux directement fait penser à Destiny. Bref, un sacré gloubi-boulga d'influences qui donnait sacrément envie surtout en voyant directement son gameplay et sa bande-annonce de révélation bien épique. Alors que l'éditeur va organiser la semaine prochaine une bêta fermée en Chine, c'est cette fois un trailer de gameplay qui sert à introduire de nouveaux aspects du projet. Cette fois, il y a même quelques aspects faisant penser à Zelda dans cette vidéo centrée sur l'Outcast Forest où vit la tribu de Dariman, puisqu'il y aura d'anciens sanctuaires avec des puzzles à résoudre, sans parler de la mention de courage et sagesse ou de la Paravoile. Oui, il ne manquait plus que la force. Nous avons également l'introduction d'une sorte de casque servant à littéralement devenir un mécanimal, du point de vue du joueur à minima. C'est tout de même autre chose que le Synchrotron de Pokémon Écarlate et Violet !

Une actualité publiée sur Steam fin février nous donnait d'ailleurs des détails supplémentaires quant à l'intrigue :

Dans cette vaste étendue primordiale, en pleine émergence, les civilisations humaines s'accrochent à la survie comme aux premières lueurs de l'aube, tandis que la nature sauvage vibre au rythme d'énigmatiques constructions mécaniques et d'imposantes reliques de technologies oubliées. Ces structures, vestiges d'une civilisation supérieure aujourd'hui perdue à jamais, se dressent comme des monuments fracturés d'une incommensurable gloire. Factions de MOTIRAM - Pourtant, au milieu de la désolation, cette terre abrite plusieurs tribus qui y prospèrent : la tribu guerrière de Dariman, le tenace clan d'Olsa, la mystérieuse tribu de Ranau et d'autres encore. Dispersés sur les terres de MOTIRAM par des forces invisibles, ces groupes se partagent le territoire tout en restant déchirés par des visions du monde inconciliables et des fossés culturels. Mission de Lojia - Aujourd'hui, alors que l'Expérience cyclique recommence, l'énigmatique et ancienne tribu de Lojia s'éveille également. Vague après vague, des pionniers choisis par Angelos se lancent dans l'aventure. Face aux dures épreuves de l'impitoyable environnement de MOTIRAM, ils avancent sans hésiter, déterminés à accomplir leur mission : illuminer l'Œil de MOTIRAM. Quels secrets sont enfouis dans ce monde ?

D'où viennent les mécanimaux et où vont-ils ?

Pourquoi ces tribus sont-elles si différentes ?

Et quelle est la véritable mission que poursuit Lojia ?

Et comme Palworld avec ses courtes vidéos animées centrées sur les Pals, les mignons petits mécanimaux ont eu droit à la leur en début d'année, à la différence qu'elle met également en avant leur utilité en jeu. Il faut croire que cela fonctionne bien en termes de marketing auprès du public.

Le Pamola présent dans le trailer du jour a lui eu droit à sa séquence cinématique dédiée assez récemment, le montrant en train de vouloir protéger l'Œil de MOTIRAM alors qu'il subit une attaque cataclysmique.

Si rien ne change, LIGHT OF MOTIRAM est attendu sur PC (Steam, Epic Games Store), iOS et Android dans le courant de l'année 2025 et sera free-to-play. Une version PS5 est à priori prévue comme nous l'avions expliqué, bien qu'il n'en soit fait aucune mention. Horizon Zero Dawn Remastered est lui actuellement vendu 27,99 € chez Cdiscount.