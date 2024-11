LIGHT OF MOTIRAM : une épique bande-annonce nous montrant qu'il sera bien plus qu'une simple copie d'Horizon

Ce jeudi, nous découvrions avec étonnement un certain LIGHT OF MOTIRAM, jeu PC développé par POLARIS QUEST, une filiale de Tencent et qui a immédiatement fait penser l'ensemble de la communauté gaming à la licence Horizon de Guerrilla Games. En même temps, la direction artistique de son univers rempli de mécanimaux va bien au-delà de la simple inspiration, mais comme Palworld avant lui, il prendra une direction tout autre en proposant de la survie en monde ouvert avec du crafting, de la construction et de la capture de créatures. Son thème principal n'était pas non plus sans faire penser aux titres first-party PlayStation et pour cause, puisque son compositeur n'est autre qu'Oleksa Lozowchuk, comme révélé sur le compte Twitter / X du jeu, qui a participé à l'OST d'Horizon Forbidden West. Après ça, pas sûr que nous le retrouvions sur le troisième épisode... Mais ce qui nous intéresse surtout à présent, c'est la longue bande-annonce qui vient d'être diffusée, dévoilant des éléments de contexte supplémentaires et confirmant notre impression que les Spectres de Destiny ont eux aussi été copiés dans la foulée.

En effet, la vidéo débute avec ce « drone » scannant la carcasse mécanique sans vie d'une créature, avant de finir par parler pour dire à une jeune humaine de se réveiller, lui disant qu'il l'a invoquée et qu'il s'agit de son quatrième souffle. Bref, ça sent la résurrection à plein nez... Et ne parlons même pas de l'autre personnage qui a tout d'une dirigeante de tribu et possède elle aussi l'un de ces drones, qui pour le coup ressemble encore plus à un Spectre.

Il est également fait mention de l'époque, à savoir 3099 AD (Anno Domini), donc dans un lointain futur. Et devinez quoi, Horizon Zero Dawn débute en 3020 AD, tandis que Forbidden West prend place en 3041 AD. Nous comprenons par la suite qu'un cycle de destructions et renaissances est en place à Motiram, puisque cette ère prospère qu'est le 4e Cycle expérimental (Cycle Experiment IV) va prendre fin de manière fort chaotique. Un drone se la jouant Sauron avec son œil rouge va visiblement être la cause de l'effondrement de cette paisible société située dans les Plaines de Dariman, réveillant quelque chose de suffisamment puissant pour causer une vague d'énergie se répandant à travers le monde, tuant instantanément les êtres de chair et de sang qu'elle touche.

Après la venue de ce « dieu » apportant la destruction, c'est donc une époque encore plus lointaine qui nous est montrée, le 5e Cycle expérimental (Cycle Experiment V) en 4078 AD, cette fois dans le Désert de Ranau, avec comme déjà vu dans le teaser, des sortes de vaisseaux géants (un type de construction possible ?) et un peuple local utilisant les mécanimaux lors de combats et comme montures. Le planeur, popularisé par Breath of the Wild, passe ici de rudimentaire à hautement technologique, avec des anneaux placés dans les airs dont l'utilité n'est pas claire. Nous avons également un aperçu du crafting, que ce soit d'une échelle à la volée pendant l'exploration ou de la création bien plus complexe d'éléments mécaniques. L'aspect multijoueur est lui illustré par la séquence de vol qui vend déjà du rêve, surtout qu'il ne s'agit que de pré-alpha. Et évidemment, nous avons les combats qui font eux pas mal penser à du Monster Hunter, avec en plus la possibilité d'invoquer un mécanimal pour nous aider, comme montré dans cet environnement hivernal et gelé. Et pour le coup, les animaux servant d'inspiration devraient en partie se distinguer d'Horizon, à l'instar du mécanimal ressemblant à un scarabée-rhinocéros japonais (kabutomushi).

La musique de fin lors de la personnalisation d'un mécanimal n'est pas sans faire penser à NieR: Automata. Le personnage qui s'exprime ensuite semble être le fameux dieu évoqué plus tôt, sauf qu'il a la même voix qu'en début de vidéo, que nous attribuons logiquement eu drone... Il déclare « nous » avoir supprimé cinq fois et se questionne sur le nombre de « résurgences » qu'il va encore falloir, avant qu'un écran montrant un humain et un mécanimal ressemblant à un gigantesque gorille n'indique le lancement du 6e Cycle expérimental (Cycle Experiment VI). Reste à savoir si ce système de quelle manière ce système de cycle sera intégré au gameplay. En effet, le quatrième est à priori uniquement présenté sous forme d'une cinématique, mais ce n'est pas le cas du suivant, qui propose du gameplay, il ne peut donc pas s'agir uniquement d'éléments de lore servant à contextualiser le monde du jeu.

Par ailleurs, un visuel a été posté, suggérant que le 1er Cycle expérimental date de bien avant 2068 compte tenu de la végétation sur la carcasse d'un mécanimal et que l'humanité va alors mettre à jour tout cela.

Au fil des explorations, nous revenons tous au commencement.

Et nous connaîtrons un monde nouveau...

Pas mal de questions entourent donc encore LIGHT OF MOTIRAM, qui malgré ses fortes inspirations dispose déjà de nombreux atouts pour séduire les joueurs PC.

