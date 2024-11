LIGHT OF MOTIRAM : quand les Chinois plagient ouvertement Horizon en prenant exemple sur Palworld

La réputation qui colle à la Chine de tout copier ne risque pas de s'atténuer avec le jeu du jour qui vient d'être annoncé par POLARIS QUEST, un jeune studio opérant en tant que filiale de Tencent (une LLC), dont l'entité légale est située aux Îles Caïmans (ça commence bien) selon l'USPTO. Il faut croire que Palworld a fait des émules en reprenant à son compte le principe de Pokémon (et plus généralement des jeux de captures et dressage de créatures) tout en y ajoutant des éléments de survie en monde ouvert, entre autres. En effet, le titre qui nous intéresse se nomme LIGHT OF MOTIRAM, prévu uniquement sur PC pour le moment, et compte justement nous proposer une recette du même genre, sauf que son inspiration n'est pas à chercher directement du côté de Nintendo et The Pokémon Company cette fois, mais bien chez Guerrilla Games. Oui, impossible de ne pas y voir un plagiat éhonté d'Horizon Zero Dawn et de la licence de manière plus générale, notamment pour l'esthétique des mécanimaux, sans parler de l'illustration principale mettant en scène une jeune femme rousse avec un arc qui évoque instantanément Aloy et du thème musical... Un côté Monster Hunter se dégage également des combats du peu qui en est montré, tandis que le drone accompagnant le joueur et servant à faire apparaître les mécanimaux a tout d'un Spectre de Destiny, jusqu'à l'icône utilisée pour représenter le jeu. Au-delà des diverses inspirations plus ou moins prononcées, il faut bien avouer que ce LIGHT OF MOTIRAM est fort alléchant.

Si nous en croyons la page Steam du jeu, dont vous trouverez le descriptif détaillé ci-dessous, LIGHT OF MOTIRAM sera free-to-play, ce qui n'est pas indiqué sur l'Epic Games Store où il sera également disponible. Il supportera de nombreuses langues du côté des textes, à savoir le chinois traditionnel et simplifié, l'anglais, le français, le japonais, le coréen, l'espagnol (Espagne et Amérique latine), le portugais (Portugal et Brésil), ainsi que le russe. Pour l'audio, il faudra se contenter du chinois ou de l'anglais. Vous trouverez quelques visuels en page suivante.

Un monde ouvert dominé par les mécanimaux La Terre et la civilisation telles que nous les connaissions ne sont plus. D'immenses mécanimaux errent en liberté à travers les terres sauvages et indomptées, pendant que l'humanité lutte pour renaître à l'aube d'une nouvelle ère primitive. Voyagez à travers des jungles tropicales luxuriantes, des déserts arides et des sommets enneigés. Découvrez des mécanimaux uniques et des ruines mystérieuses dans différentes régions, tout en dévoilant peu à peu les secrets de MOTIRAM. Survivre en pleine nature Dans cette nature sauvage mécanique, où la civilisation n'est plus qu'un lointain souvenir, les tribus primitives, les conditions météorologiques extrêmes et les mécanimaux tapis dans l'ombre mettent vos compétences de survie à rude épreuve. Exploitez intelligemment les ressources qui vous entourent pour survivre et affronter des boss redoutables. Chaque pas en avant est synonyme de danger et nécessite une bonne dose de courage. Ce n'est qu'en surmontant les défis que la nature a placés sur votre route que vous pourrez vous faire une place dans ce monde impitoyable. Construction réaliste basée sur des effets physiques réalistes Laissez libre cours à votre créativité grâce à un système de construction libre basé sur une simulation physique réaliste. De la forteresse imprenable à l'abri bien pensé, chaque poutre ou brique obéit aux lois physiques du monde réel, garantissant des structures à la fois visuellement impressionnantes et capables de résister aux défis de l'environnement. Explorez les possibilités infinies de l'architecture et donnez vie à vos idées les plus audacieuses. Combat précis et affrontements épiques contre des boss Esquivez, parez et contre-attaquez avec un timing impeccable et une exécution parfaite. Affûtez vos compétences lors de combats où votre vie est en jeu, en esquivant habilement les assauts ennemis, en évitant les coups mortels et en saisissant les opportunités qui se présentent à vous pour riposter. N'oubliez pas de coordonner vos actions avec vos partenaires les mécanimaux : choisissez le bon compagnon et l'efficacité de vos combats s'en verra redoublée. Voyagez aux côtés des mécanimaux Plus de 100 mécanimaux personnalisables n'attendent que vous pour être apprivoisés et entraînés. Que vous ayez besoin d'un soutien en combat ou d'un coup de pouce pour la production, chaque mécanimal possède des capacités uniques et un potentiel de croissance exceptionnel. Grâce à une personnalisation sur mesure, vous pouvez leur attribuer des modes de combat exclusifs et des traits de production spécifiques, les transformant ainsi en alliés des plus puissants. Coopération fluide et jeu multiplateforme Faites équipe avec 10 joueurs maximum pour relever ensemble des défis de taille. Où que vous soyez, partez à l'aventure à tout moment avec vos amis et profitez d'une expérience de jeu fluide. Chasse aux mécanimaux, collecte de ressources ou projets de construction, votre progression ne s'arrête jamais.

Trois mécanimaux ont d'ores et déjà été présentés sur le site officiel qui propose une traduction dans diverses langues, Tencent ne faisant pas les choses à moitié.

HARUMAN Chargé de restaurer les plaines, Hanuman fut la première création de NVA. Une erreur de calcul dans le réglage de sa force provoqua un glissement de terrain spectaculaire qui donna naissance à des lacs. Émerveillés par cette scène grandiose, les Darimans construisirent un sanctuaire au bord du lac en honneur d'Hanuman le Créateur.

AGNI Prototype de la série D, Agni était un mécanimal bionique à grande vitesse spécialement conçu par NVA. Les Darimans, qui n'avaient jamais vu de création aussi belle et puissante, la baptisèrent Agni et lui apportèrent des sacrifices en offrande, mais en vain. Peu de temps après, ils lancèrent une chasse sans fin en vue de capturer Agni.

YAMA Mécanimal de la série B créé par NVA, Yama était doté d'immenses cornes et de rouages destructeurs qui faisaient de lui un allié idéal pour les opérations de défrichement à grande échelle. Les premiers Darimans le suivirent jusqu'à la plaine où ils établirent leurs tribus, et Yama devint une divinité ancestrale dans les légendes darimanes.

