LIGHT OF MOTIRAM ne sera pas une exclusivité PC, 16 minutes de gameplay pour découvrir ce qu'il est vraiment

En fin de semaine dernière, nous découvrions avec stupéfaction LIGHT OF MOTIRAM, qui a immédiatement été qualifié de clone d'Horizon, la licence de Guerrilla Games, notamment en raison de ses mécanimaux puisqu'il se la jouera Palworld sur bien des points (et donc ARK), en plus de partager d'autres inspirations, tout en étant free-to-play. Sa longue bande-annonce nous introduisant son univers avait tout de même de quoi donner bien envie. Mais étrangement, POLARIS QUEST n'a évoqué qu'une sortie sur PC via Steam et l'Epic Games Store. Pourquoi est-ce surprenant ? Eh bien, parce que LIGHT OF MOTIRAM sortira également sur mobiles via Android et iOS, ainsi que sur PS5 ! Oui, vous avez bien lu. Visiblement, Sony Interactive Entertainment n'en a que faire de cette forte « inspiration », puisque c'est carrément via les comptes de la firme sur Weibo et Bilibili, des réseaux sociaux chinois, que l'annonce de cette version a été effectuée, comme l'a fait remarquer Gematsu. Développé avec l'aide d'Aurora Studios (Tencent), le jeu y est appelé « 荒野起源 » soit « Wild Origins » si nous en croyons la traduction depuis le chinois et est attendu en 2025. Reste à voir Il a également eu droit à 16 minutes de gameplay qui viennent remettre les pendules à l'heure de ce à quoi il faut s'attendre.

Capturées sur PC, ces quelques minutes mettent clairement en avant les possibilités de crafting pour se constituer un foyer au sein de ce monde virtuel post-apocalyptique, permettant entre autres de se protéger de la météo (la foudre par exemple), mais aussi des tenues avec divers degrés de raretés (le code couleur adopté à travers l'industrie aide bien pour le coup). Après une transition via une phase de repos, c'est un stade plus avancé du jeu qui nous est montré, avec de l'agriculture, ainsi que la création de petits mécanimaux ayant l'apparence d'un canard et d'un ornithorynque. Nous en voyons d'autres dans une réserve qui ressemblent à des chiots, un pingouin et un volatile nous faisant penser à un paon. Comme dans Palworld, ils seront utilisés pour nous aider dans notre vie domestique. La récolte de ressources sera évidemment de la partie (et nous avons bien compris qu'il faudra éviter de rester sous un arbre au moment de son abattement...), permettant aussi de se confectionner des armes. Bref, il n'y aura visiblement pas de quoi s'ennuyer de ce côté.

Le classique appel de monture se fera en sifflant, matérialisée directement à nos côtés, à priori via le drone restant en permanence avec nous, qui sera également capable de scanner les alentours. Et en plus d'ennemis robotiques, il y aura évidemment des humains, avec un système de niveau et tous les classiques du genre. Il semble que la progression soit d'une certaine manière guidée, en témoigne le menu avec différents mécanimaux, dont Haruman qui fait l'objet d'un affrontement de boss au sommet d'une structure géante en fin de vidéo après avoir été invoqué. Et en guise de conclusion, nous avons droit à un aperçu du multijoueur avec chacun faisant sa vie au campement.

En attendant d'en apprendre davantage sur chaque fonctionnalité de LIGHT OF MOTIRAM et de savoir de quelle manière s'effectueront les inévitables microtransactions, Horizon Zero Dawn Remastered est de son côté vendu 42,99 € sur Amazon et chez Cdiscount sur PS5, et 44,99 € via Gamesplanet sur PC.