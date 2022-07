NETFLIX : Guillermo del Toro's Pinocchio, un premier trailer charmant pour le film d'animation en stop-motion du célèbre réalisateur

Deuxième long-métrage d'animation de Disney sorti en 1940, Pinocchio a popularisé le récit pour enfants Les Aventures de Pinocchio, écrit par Carlo Collodi en 1881. Hasard du calendrier, la franchise désormais dans le domaine public va avoir droit à 2 adaptations sur les plus gros services de vidéo à la demande en 2022.

Bande-annonce VO

Disney+ prépare ainsi la version live-action de Pinocchio par Robert Zemeckis, à venir le 8 septembre 2022, tandis que Netflix produit un nouveau film d'animation qu'il présente en tant que Guillermo del Toro's Pinocchio, pour éviter la confusion. La première bande-annonce de « Pinocchio par Guillermo del Toro » (co-réalisé avec Mark Gustafson) vient d'être dévoilée, et bien qu'il sera possible de mélanger les 2 longs-métrages en raison de leur nom, ils n'ont rien à voir sur le fond comme sur la forme.

Nous avons en effet comme prévu droit à une aventure musicale et fantastique en stop motion sur la fameuse marionnette qui va prendre vie pour « apaiser le cœur d'un sculpteur sur bois du nom de Geppetto ». La direction artistique est totalement différente de ce qu'a pu faire Disney et sera servie par un casting de doubleurs de haute volée, fait de Ewan McGregor, David Bradley, Gregory Mann, Ron Perlman, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, Christoph Waltz et Tilda Swinton.

Bande-annonce VF

Guillermo del Toro's Pinocchio n'a pas encore de date de sortie précise, mais il sera diffusé en décembre 2022 en exclusivité sur Netflix.

