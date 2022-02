Netflix : un aperçu vidéo de tous les nouveaux films originaux à venir en 2022, une sortie par semaine prévue !

Cette année plus que jamais, Netflix aura une place majeure dans le paysage cinématographique. Il a déjà prouvé son importance ces derniers temps en multipliant les blockbusters, les productions avec des réalisateurs de renom et les nominations dans de prestigieux festivals. En 2022, ce sont ainsi au moins 86 films originaux qui verront le jour sur le service de vidéo à la demande, avec la promesse d'en sortir au moins un par semaine.

Une bande-annonce les présente brièvement, mais vous pouvez retrouver leurs fiches techniques avec scénario, équipe technique et casting en pages suivantes. Des nouveaux Joseph Krosinski, Richard Linklater, Noah Baumbach et Romain Gavras aux suites Knives Out 2, Enola Holmes 2 et Loin du Périph, en passant par les longs-métrages avec Christian Bale, Mark Wahlberg, Jamie Foxx, Jessica Chastain et Charlize Theron, une pluie de grands noms va s'abattre sur Netflix en 2022. Et tout ça, sans compter les séries...

Préparez-vous à faire le plein d'action avec Ryan Gosling et Chris Evans dans The Gray Man, ou à plonger dans une aventure de science-fiction épique avec Halle Berry dans The Mothership. Retournez sur la scène du crime avec Daniel Craig dans À couteaux tirés 2 de Rian Johnson, ou en compagnie de Millie Bobby Brown et Henry Cavill dans Enola Holmes 2. Profitez d'une double séance avec Adam Sandler (Le Haut du panier et Spaceman) et Jamie Foxx (Day Shift et They Cloned Tyrone), ou riez aux éclats avec les duos comiques Jonah Hill et Eddie Murphy (You People), Kevin Hart et Mark Wahlberg (Me Time), et lors de retrouvailles en stop-motion avec Jordan Peele et Keegan-Michael Key (Wendell & Wild).

Du côté des films à regarder en famille, retrouvez votre âme d'enfant avec Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Mark Ruffalo et Zoe Saldaña dans Adam à travers le temps. Embarquez dans un voyage fantastique avec le film d'animation Le Monstre des mers, Slumberland qui met en vedette Jason Momoa, et avec The School for Good and Evil interprété par Charlize Theron et Kerry Washington. Chantez en chœur avec Lashana Lynch et Emma Thompson dans le film Matilda, d'après l'œuvre de Roald Dahl.

Ne manquez pas les réalisations de vos cinéastes préférés : Judd Apatow, Noah Baumbach, Scott Cooper, Edward Berger, Niki Caro, Guillermo Del Toro, Sally El Hosaini, Kim Farrant, Paul Feig, John Lee Hancock, Jean-Pierre Jeunet, Louis Leterrier, Tobias Lindholm, Richard Linklater, Tyler Perry, Anthony Russo, Joe Russo, Nora Twomey et George C. Wolfe. Ou assistez aux débuts de nouveaux talents parmi lesquels Kenya Barris, J. J. Perry, Dev Patel, Carrie Cracknell, Matthew Reilly et Millicent Shelton.

Faites sauter le popcorn et installez-vous confortablement pour profiter de toutes vos stars préférées : Christian Bale, John Boyega, Jessica Chastain, Don Cheadle, Lily Collins, Emma Corrin, Colman Domingo, Adam Driver, Colin Firth, Greta Gerwig, Henry Golding, Dakota Johnson, Mila Kunis, Queen Latifah, Jennifer Lopez, Anthony Mackie, Carey Mulligan, Jack O’Connell, Regé-Jean Page, Teyonah Parris, Jesse Plemons, Florence Pugh, Noomi Rapace, Eddie Redmayne, Chris Rock, Jason Segel, Rebel Wilson ! C'est parti pour une soirée ciné !