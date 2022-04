NETFLIX : The Witcher, le tournage de la saison 3 a commencé, le synopsis des nouveaux épisodes dévoilé

Entre le COVID-19 et la blessure aux ischio-jambiers de Henry Cavill, les producteurs auront eu bien du mal à mettre en boîte la saison 2 de The Witcher. Les spectateurs ont ainsi dû patienter 2 ans avant de retrouver l'adaptation de la série de jeux vidéo sur Netflix, entre décembre 2019 et 2021.

Faudra-t-il attendre autant de temps pour apprécier la saison 3, déjà confirmée ? Une chose est sûre, les choses avancent, car les producteurs viennent de confirmer que son tournage avait débuté, en dévoilant une photo des comédiens Henry Cavill, Freya Allan et Anya Chalotra dans la neige, prêts à passer devant la caméra, un cheval et une sombre forêt en arrière-plan. Surtout, Netflix dévoile le synopsis de ces nouveaux épisodes :

Alors que les monarques, les mages et les bêtes du continent rivalisent pour la capturer, Geralt emmène Ciri de Cintra dans la clandestinité, déterminé à protéger sa famille nouvellement réunie contre ceux qui menacent de la détruire. Chargée de l'entraînement magique de Ciri, Yennefer les conduit à la forteresse protégée d'Aretuza, où elle espère en découvrir plus sur les pouvoirs inexploités de la jeune fille ; au lieu de cela, ils découvrent qu'ils ont atterri dans un champ de bataille de corruption politique, de magie noire et de trahison.

C'est donc à l'académie de magie pour jeunes filles de l'Île de Thanedd que se poursuivra l'histoire, certainement avec un lot de personnages inédits à la clé. Le casting de cette saison 3 n'a pas encore été annoncé, mais peut-être que Netflix communiquera prochainement là-dessus. Mais nous avons le temps, la suite ne devant probablement pas arriver avant 2023, alors que The Witcher: Blood Origin, un deuxième film d'animation et même une série pour les enfants et familles devraient nous occuper d'ici là.

