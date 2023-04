NETFLIX : The Witcher, un premier teaser avec la Chasse Sauvage et une sortie en deux parties pour la saison 3

En attendant de découvrir ce que nous réserve CD Projekt avec sa nouvelle trilogie de jeux The Witcher et le remake du premier épisode, c'est du côté de Netflix que les amateurs de l'univers d'Andrzej Sapkowski peuvent se tourner. Bien de l'eau a coulé sous les ponts depuis la diffusion de la saison 2 en 2021 et, après la parenthèse qu'a été The Witcher : L'héritage du sang en fin d'année dernière, nous allons comme prévu avoir droit à une saison 3 cet été. Le SVoD commence donc enfin sa promotion en diffusant une bande-annonce teaser.

Bande-annonce VF

Cette saison 3 sera scindée en deux parties, avec un Volume 1 prévu pour le 29 juin et un Volume 2 attendu le 27 juillet, de quoi créer une certaine attente et faire parler de la série sur la Toile durant plusieurs semaines. Il s'agira par ailleurs des derniers épisodes où Henry Cavill campera le rôle de Geralt de Riv, la saison 4 d'ores et déjà confirmée devant se faire avec Liam Hemsworth. Ce premier aperçu fait monter la tension et les enjeux, alors que le personnage déclare qu'il comprend enfin ce qu'est la peur, même si nous ne savons pas encore à quoi il fait référence exactement. Du côté de Ciri (Freya Allan), nous la retrouvons poursuivie par des membres de la Chasse Sauvage, qui va enfin passer à l'action. Elle, Geralt et Yennefer (Anya Chalotra) semblent également se chercher mutuellement dans des décors labyrinthiques, mais cela pourrait n'être dû qu'au montage.

Bande-annonce VO

