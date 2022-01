Netflix : les nouveautés de février 2022 dévoilées, Kanye West, Jean-Pierre Jeunet et Massacre à la tronçonneuse au programme

Il va encore y avoir de la diversité sur Netflix en février 2022. Nous retrouverons les nouvelles saisons de Comment élever un super-héros, Désenchantée et Toy Boy, les derniers épisodes de la saison 10 de The Walking Dead, ou encore les premiers de Vikings: Valhalla et The Cuphead Show!. Les amateurs de documentaire pourront eux visionner L'arnaqueur de Tinder, nouvelle réalisation du créateur de Don’t F**k with Cats, ou encore un reportage en trois parties sur Kanye West. Le cinéma ne sera pas en reste avec Crazy, Stupid, Love, Planète terreur, Top Gun, un remake de Le massacre à la tronçonneuse et l'inédit BigBug de Jean-Pierre Jeunet.

Le programme complet des nouveautés est visible ci-dessous.

1er février Comment élever un super-héros - Saison 2

Anne Frank, ma meilleure amie

Collection Claude Berri : 7 films - Tchao Pantin, Le vieil homme et l'enfant, Uranus, Manon des sources, Jean de Florette, Germinal, Ensemble c'est tout

Planète terreur, de Robert Rodriguez

Ninja Turtles 1 & 2

Crazy, Stupid, Love, avec Emma Stone et Ryan Gosling

Victoria, de Sebastian Schipper

The Walking Dead - Saison 10, épisodes 17 à 22

Top Gun

Jackass 3.5, le film non censuré 2 février L'arnaqueur de Tinder 4 février À l'ombre des magnolias - Saison 2

À travers ma fenêtre 6 février Une intime conviction, avec Marina Foïs 9 février Désenchantée - Partie 4

The Privilege 11 février Inventing Anna, de Shonda Rhimes

Toy Boy - Saison 2

Tall Girl 2

BigBug, de Jean-Pierre Jeunet À partir du 11 février Love is Blind - Saison 2 16 février Jeen-Yuhs : La trilogie Kanye West, nouvel épisode chaque semaine

Scarface

Le secret de Brokeback Mountain 18 février Le massacre à la tronçonneuse

Le Cuphead Show !

Downfall : L'Affaire Boeing 20 février Le chant du loup, avec François Civil, Reda Kateb, Omar Sy et Mathieu Kassovitz 25 février Vikings: Valhalla - Saison 1

Sans répit, avec Franck Gastambide

Vous pouvez vous abonner à Netflix via des e-cartes cadeaux disponibles à la Fnac.

Lire aussi : NETFLIX : Vikings: Valhalla, une date de sortie et un trailer épique pour la suite de la série à succès