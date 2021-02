CINEMA : Pacific Rim, le film de Guillermo Del Toro présente son steelbook Titans of Cult

Steelbook, qui produit les fameux boîtiers en acier très appréciés des collectionneurs, propose des versions Titans of Cult de films de Warner Bros., nous avions déjà eu droit à Wonder Woman, Ready Player One et Mad Max: Fury Road, et très prochainement, ce sera Pacific Rim qui aura droit à son steelbook.

Le film de Guillermo Del Toro sera en effet de retour dans une édition avec un steelbook collector inédit, le film en Blu-ray (1080p, DTS-HD Master Audio) et 4K UHD (2160p, Dolby Atmos-TrueHD), un pin's exclusif et une affiche également collector. Sur les disques, vous retrouverez aussi des bonus avec 13 featurettes sur les Kaiju, Jaegers et le tournage en compagnie du réalisateur, sans oublier les commentaires audio de Del Toro. Et si vous ne connaissez pas Pacific Rim, voici le pitch :

Lorsque des légions de monstrueuses créatures extraterrestres surgirent des océans, une terrible guerre débuta. Pour les combattre, les hommes créèrent des robots géants, les Jaegers. Mais même ces terribles Jaegers ne pouvaient vaincre ces créatures. Alors que la défaite est proche, l'humanité doit désormais se reposer sur deux héros improbables, qui décident de faire revivre un vieux Jaegers. C'est l'ultime espoir face à l'apocalypse...

La date de sortie de Pacific Rim en steelbook Titans of Cult est fixée au 24 février prochain, il est déjà disponible en précommande à 29,99 € sur Amazon.

Lire aussi : NETFLIX : Pacific Rim: The Black, un premier trailer colossal pour la série animée