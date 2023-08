Lies of P : mensonges, flammes et marionnettes brisées, une nouvelle vidéo au ralenti partagée

Lies of P revisitera le conte de Pinocchio dans un jeu de rôle et d'action au gameplay exigeant, qui n'est évidemment pas sans rappeler Bloodborne. Un titre développé par Round8 Studio et Neowiz Games qui arrivera dans un mois, et il sera présent à la gamescom 2023 la semaine prochaine.

Mais les studios n'attendent même pas l'Opening Night Live de mardi soir pour dévoiler une nouvelle bande-annonce de Lies of P, à découvrir ci-dessus. Une vidéo relayée par la chaîne de PlayStation, comme d'habitude, et estampillée « gamescom 2023 » qui nous replonge dans cet univers sombre, alors que notre héros doit découper des marionnettes et autres gigantesques boss. Le rythme est ici bien plus posé, avec de nombreux ralentis pour admirer les graphismes et les effets techniques.

La date de sortie de Lies of P est fixée au 19 septembre 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, le titre est gold depuis quelques jours et vous pouvez le précommander à 59,99 € sur Amazon.

Lire aussi : PREVIEW Lies of P : nous avons pu essayer le futur Souls-Like de Neowiz… Alors ?