gamescom Opening Night Live 2023 : il n'y aura pas beaucoup de révélations exclusives, de premiers jeux confirmés pour l'évènement

La gamescom 2023 aura lieu la semaine prochaine, du 23 au 27 août, avec beaucoup de constructeurs et éditeurs sur place pour présenter leurs nouveautés et prochaines sorties au grand public. Pour ceux qui seront à distance, l'évènement le plus intéressant à suivre sera comme toujours la gamescom Opening Night Live, conférence en direct organisée par Geoff Keighley pour présenter des bandes-annonces de projets connus ou inédits.

Elle aura lieu ce mardi 22 août à 20h00, et Assassin's Creed Mirage, Alan Wake 2, Black Myth Wukong, Mortal Kombat 1 et Fort Solis ont déjà prévu d'être présents avec des vidéos exclusives. D'ailleurs, cette année plus que jamais, il faudra s'attendre à voir davantage de titres que nous connaissons déjà que de révélations exclusives. Geoff Keighley vient en effet de tempérer nos espoirs en déclarant à VGC que cette édition « consiste moins à annoncer de nouveaux projets qu’à donner aux fans des mises à jour sur certains des plus grands jeux à sortir au cours de la prochaine année ».

Ce sera un spectacle passionnant avec de nouveaux regards sur de nombreux jeux annoncés à venir comme Alan Wake 2 et Black Myth Wukong. L’ONL de cette année consiste moins à annoncer de nouveaux projets qu’à donner aux fans des mises à jour sur certains des plus grands jeux à sortir au cours de la prochaine année.

Cela ne veut pas dire qu'aucune révélation n'aura lieu, mais vous êtes prévenus : il ne faut pas miser seulement là-dessus pour apprécier la conférence. Il faut dire qu'avec le nombre de projets en développement pour les mois à venir, et tous les titres annoncés depuis longtemps qui pourraient refaire parler d'eux, il y aurait déjà de quoi faire. Rendez-vous mardi pour voir ce que nous a préparé Geoff Keighley.

