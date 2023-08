gamescom 2023 : Xbox dévoile son programme sur place et en ligne, quid d'une conférence ?

Xbox est un habitué de la gamescom, parfois pour des évènements en direct, souvent pour présenter des productions au public via un stand au Koelnmesse. Il sera de retour à Cologne du 23 au 27 août 2023, mais contrairement à 2021 ou à d'autres éditions passées, il n'y aura pas de conférence à suivre à un moment particulier.

Le constructeur va cependant communiquer avec ses fans en ligne à l'occasion de streams d'environ 3 heures sur Twitch, qui auront lieu les mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 août. Ils permettront de présenter des productions récentes et à venir en présence des développeurs, à priori sans annonce particulière, mais nous ne sommes à l'abri de rien. Les joueurs présents sur place du 24 au 27 pourront eux essayer une trentaine de titres sur plus de 150 bornes de jeu, dont 25 présentés par des partenaires, comme S.T.A.L.K.E.R 2, Payday 3, Jusant, Party Animals, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Under the Waves ou Persona 5 Tactica. Un théâtre pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes servira aussi à faire des présentations hands off de Starfield, Forza Motorsport, Ava: History Untold, Towerborne, ou les prochaines extensions de The Elder Scrolls Online et Microsoft Flight Simulator.

Les fans les plus investis peuvent eux tenter de remporter leur billet pour le Xbox FanFest qui aura lieu le 23 août à 20h30 et sera retransmis en direct sur les réseaux sociaux, tandis que les développeurs ont eux rendez-vous à cette même date pour rencontrer le constructeur dans le cadre du Community Clubhouse. Tous les détails sur la présence de Xbox à la gamescom 2023 sont disponibles ci-dessous.

Xbox à la gamescom 2023

Nous sommes très heureux de pouvoir rencontrer les joueurs et joueuses Xbox à la gamescom à Cologne, en Allemagne, au mois d’août, avec des évènements encore plus incroyables et de qualité pour les fans !

Ce sont les fans qui font de la gamescom le plus grand évènement de jeu au monde, et nous sommes ravis de vous accueillir cette année avec le plus grand stand que nous ayons jamais eu à la gamescom. Les participants pourront découvrir un grand nombre de nouveaux jeux passionnants à venir sur Xbox, PC et dans le Game Pass, ainsi que des opportunités de séances photo exceptionnelles et le retour du Xbox FanFest.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à Cologne cette année, ne vous inquiétez pas. Nous vous apporterons le stand Xbox directement chez vous, avec des analyses approfondies, du gameplay et des interviews de développeurs et développeuses diffusés en direct pendant les trois jours du salon. Nous sommes impatients !

Continuez la lecture pour plus de détails sur tout ce que nous préparons pour la gamescom 2023.

Le Stand Xbox

On vous a déjà dit que le stand Xbox était plus grand que jamais cette année ? Parce que c’est le cas ! Plus de 30 titres attendent les joueurs et joueuses sur le stand, répartis sur plus de 150 bornes de jeu, des séances photo et des expériences incroyables, ainsi qu’un théâtre de 300 places spécialement construit pour l’occasion.

Les participants pourront assister à des présentations exclusives de Starfield, le très attendu jeu de Bethesda Game Studios, ainsi que des prochains jeux Xbox Game Studios, Forza Motorsport des et développeuses de Turn 10 Studios, mais aussi Ara: History Untold de l’équipe d’Oxide Games. Towerborne, la nouvelle aventure des développeurs et développeuses de Stoic dévoilée lors du Xbox Showcase, sera présentée pour la première fois, et nous verrons les derniers contenus de The Elder Scrolls Online et de Microsoft Flight Simulator.

Plus de 25 titres de nos partenaires tiers et de nos amis ID@Xbox seront jouables sur le stand. Cela inclut les premières mondiales de S.T.A.L.K.E.R 2 de GSC Game World, Payday 3 d’Overkill Software et Starbreeze Studios, Jusant récemment annoncé par DontNod, Armored Core VI: Fires of Rubicon de FromSoftware, Party Animals de Recreate Games, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty de CD Projekt RED, Under the Waves de Spotlight by Quantic Dreams, Persona 5 Tactica de Sega Atlus et bien d’autres encore.

Les participants peuvent également venir nous aider à célébrer les 10 ans d’ID@Xbox et découvrir une gamme variée de titres ID@Xbox en démonstration, tels que Lamplighter’s League de Paradox, SteamWorld Build de Thunderful, Lightyear Frontier d’Amplifier, et bien d’autres encore. Quel que soit votre centre d’intérêt, le stand Xbox aura forcément quelque chose qui vous intéressera. Pour obtenir la liste complète des titres jouables sur le stand Xbox, rendez-vous ici.

Et ne manquez pas le PC Game Pass Challenge ! Cette aventure offre aux participants l’occasion de gagner des milliers de prix exceptionnels, notamment des abonnements au PC Game Pass, des ordinateurs portables de jeu OMEN, des casques HyperX et des abonnements au NVIDIA GeForce NOW Ultimate. Préparez-vous à découvrir vos prochains jeux PC préférés avec le PC Game Pass et à découvrir de nouvelles possibilités de jouer où et quand vous le souhaitez.

Xbox s’engage à ce que les jeux soient sans risque, inclusifs et accessibles à tous. Nous veillons à ce que toutes les zones du stand soient accessibles aux fauteuils roulants, et des manettes Xbox Adaptive seront disponibles sur demande, de même que certains postes de démonstration avec des bureaux à hauteur ajustable. Nous aurons également plusieurs interprètes en langue des signes américaine (ASL) et en langue des signes allemande (DGS), ainsi que du personnel « Here to Help » pour aider les joueurs et joueuses de toutes capacités. En outre, nous disposerons d’aides sensorielles et d’une salle de repos pour celles et ceux qui en ont besoin.

Vous nous retrouverez dans le Hall 8 de la Koelnmesse, entrée nord. Vous trouverez ci-dessous les horaires d’ouverture du salon :

Jeudi 24 août – 10h00 – 20h00 CEST ;

Vendredi 25 août – 10h00 – 20h00 CEST ;

Samedi 26 août – 9h00 – 20h00 CEST ;

Dimanche 27 août – 9h00 – 20h00 CEST.

Xbox @ gamescom 2023 : en direct de la salle d’exposition

Où que vous soyez dans le monde, nous vous ferons vivre la gamescom 2023, avec trois journées de streaming d’environ 3 heures chacune, en direct du stand Xbox.

Mercredi, jeudi et vendredi, rejoignez l’équipe Xbox et ses partenaires pour une série de streams consacrés à certains des jeux les plus attendus de la gamescom 2023, avec du gameplay, des discussions avec les développeurs et développeuses et des moments avec la communauté pour vous donner un aperçu de l’évènement.

Que vous nous rejoigniez pour chaque stream, ou que vous soyez simplement à l’affût des dernières nouveautés concernant les titres que vous attendez le plus, nous sommes impatients de nous réunir avec les fans du monde entier et de leur présenter des jeux extraordinaires à venir sur Xbox.

Restez connectés sur le Xbox Wire en français et suivez @XboxGamePassFR sur Twitter pour connaitre le programme complet les jours qui précéderont la gamescom.

La diffusion sera en anglais, mais des sous-titres français seront disponibles. Vous pourrez la retrouver sur notre chaîne Twitch.

Xbox FanFest @ gamescom 2023

Retrouvez-nous à la gamescom 2023 avec des expériences sur place et virtuelles dans le cadre du Xbox FanFest. Les fans sont invités à participer à l’évènement After-Hours Booth pour un accès anticipé au stand Xbox de la gamescom, mais aussi à rejoindre l’équipe Xbox et les autres joueurs et joueuses Xbox, à jouer au Trivia FanFest, et plus encore ! Si vous prévoyez d’être dans la région de Cologne, participez pour avoir une chance de gagner des billets sur xbox.com/fanfest. Aucun achat n’est nécessaire. Ouvert aux fans Xbox FanFest inscrits, 18 ans et plus. Fin le 8 août 2023. Voir le règlement officiel pour plus de détails.

Vous ne pourrez pas vous rendre à la gamescom ? Pas de problème ! Rejoignez notre évènement virtuel le 23 août à 20h30 CEST sur twitch.tv/xbox. Jouez au Xbox FanFest Trivia avec des fans du monde entier pour avoir la chance de gagner des prix fabuleux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur xbox.com/fanfest (voir le règlement officiel).

Appel à tous les développeurs et développeuses de jeux à la devcom

Cette année, Xbox est fier d’être un sponsor de devcom, l’évènement officiel pour les développeurs et développeuses de jeux de la gamescom et la plus grande conférence d’Europe axée sur la communauté des développeurs et développeuses de jeux.

Si vous êtes développeur et développeuses, arrêtez-vous au Community Clubhouse – un centre de networking et de formation gratuite pour tous ceux qui vivent et font vivre la communauté et l’expérience des joueurs et joueuses. Cet évènement exceptionnel est organisé par Xbox, Two Hat, Keywords Studios | Helpshift, Affogata et Odin. Nous nous concentrerons sur la manière de planifier et de mettre en place avec succès des communautés de jeux en ligne et d’explorer des expériences exemplaires de bout en bout pour les joueurs et joueuses dans les jeux.

Détails de l’évènement Community Clubhouse :

Date : Mardi 22 août 2023 ;

Durée : 8h30 – 19h00 CEST ;

Lieu : Microsoft Office Event Space ;

Lieu : Holzmarkt 2, 50676 Köln, Allemagne.

À la devcom, vous aurez également de nombreuses occasions d’apprendre auprès d’experts de studios tels que Niantic, SEGA, Next Games, Rovio Entertainment Group, Supercell et d’autres, sur des sujets tels que l’Assistance et l’Engagement auprès des Joueurs et Joueuses, la Modération, la Gestion de la Communauté, la Connaissance des Joueurs et joueuses, la Confiance et la Sécurité, et bien plus encore. Les points forts sont les suivants :

« Donnez un Coup d’Accélérateur à Votre Jeu avec le Developper Acceleration Program d’ID@Xbox » (mardi 22 août) – Le Developper Acceleration Program d’ID@Xbox a pour but de donner aux créateurs et créatrices sous-représentés les ressources et les informations nécessaires pour leur permettre de partager leur créativité, leur innovation et leur touche d’originalité Xbox. Rejoignez Annette Gonzalez, responsable du programme, pour en savoir plus sur les offres du programme, les modalités de candidature et bien plus encore !

« Pitch It ! » Mixer (mardi 22 août à 17h00) – Les développeurs et développeuses auront l’occasion de présenter leurs jeux à des représentants du Developper Acceleration Program d’ID@Xbox. Veuillez noter que le « Pitch It ! » Mixer est exclusivement réservé aux développeurs et développeuses, aux éditeurs et éditrices et aux investisseurs et investisseuses disposant d’un pass business ou d’un pass supérieur. Pour les développeurs et développeuses qui ne peuvent pas assister au « Pitch it ! » Mixer, rendez-vous sur ID@Xbox pour en savoir plus.

Pour plus de détails et pour être tenu au courant de nos conférences et évènements à l’approche de la devcom, n’oubliez pas de consulter le blog de Microsoft Game Dev et de suivre Microsoft Game Dev sur Twitter.