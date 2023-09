MISE A JOUR Xbox : le firmware de septembre 2023 déployé, plusieurs nouveautés au programme

Microsoft a l'habitude de proposer des mises à jour quasiment tous les mois pour ses consoles, avec des nouveautés plus ou moins importantes. Il continue sur sa lancée en septembre avec un firmware qui va changer quelques petites choses pour les Xbox One et Xbox Series X|S.

Il permet ainsi de diffuser ses parties en direct en streaming à ses amis via Discord, ajoute de nouvelles options d'activation du VRR, modifie la présentation des Rewards, propose de cliquer sur Demander à rejoindre le jeu pour s'inviter facilement dans la partie d'un ami, permet de recevoir des notifications lorsqu'un titre de notre liste de souhaits devient disponible ou est ajouté au Game Pass, et facilite la connexion avec de nouveaux accessoires. Dans l'écosystème Xbox au sens plus large, l'application officielle sur PC a aussi été mise à jour pour encore plus d'ergonomie, et marque le retour du compte-à-rebours jusqu'au lancement d'un jeu.



Diffusez vos jeux depuis votre Xbox vers vos amis sur Discord

Nous avons appris que vous souhaitiez davantage de fonctionnalités Discord ! À partir de cette semaine, vous pouvez diffuser vos parties directement depuis votre Xbox vers vos amis sur Discord. D’un simple clic sur ” Diffuser votre jeu “, vos amis Discord peuvent désormais vous regarder jouer à vos jeux console préférés.

Tout d’abord, commencez par associer votre compte Discord. Vous pouvez ensuite rejoindre les canaux vocaux de vos serveurs Discord directement depuis votre console Xbox. Pour y accéder, appuyez sur le bouton Xbox de votre manette pour ouvrir le guide, faites défiler jusqu’à Groupes et conversations et sélectionnez Discord. Faites ensuite défiler les serveurs Discord disponibles, entrez dans un canal vocal avec vos amis et partagez vos parties !

Cette fonctionnalité arrive juste à temps pour Starfield ! Partagez la création de votre personnage unique, la découverte de nouvelles planètes, la construction de vaisseaux incroyables et la découverte de tout ce qui se trouve dans le nouvel univers de Bethesda. N’oubliez pas de rejoindre le canal Discord officiel de Bethesda pour vous tenir au courant du lancement de Starfield et de bien d’autres choses encore ! Que vous souhaitiez diffuser Starfield ou l’un de vos autres jeux préférés, il est facile de vous lancer et de vous amuser avec vos amis qui vous encourageront.

Mise à jour de la fréquence de rafraîchissement (VRR) pour les consoles Xbox Series X|S

La fréquence de rafraîchissement (VRR) permet à votre téléviseur ou à votre moniteur d’ajuster dynamiquement son taux de rafraîchissement en fonction de la fréquence d’images du contenu que vous regardez, afin de vous offrir une expérience fluide et sans artefacts pendant que vous jouez. Cependant, si vous utilisez votre Xbox Series X|S pour vous divertir, vous n’aurez peut-être pas toujours besoin d’activer la fonction VRR.

À partir de cette semaine, vous pouvez choisir la façon dont vous souhaitez que le VRR soit activé sur votre console Xbox Series X ou Series S. Pour sélectionner votre option, allez dans Général > Options d’affichage et TV> Modes vidéo, puis allez dans le menu déroulant pour Fréquence de rafraîchissement (VRR). Vous pouvez choisir d’activer la fonction VRR en toujours activé, Jeux uniquement, Désactivé.

De nouvelles pages pour consulter et échanger les Rewards

Les Rewards sont désormais plus faciles à repérer sur votre Xbox grâce au nouvel onglet Rewards. Vous pouvez y accéder rapidement en appuyant sur le bouton Xbox pour ouvrir le guide, en choisissant Profil et système, en sélectionnant votre profil, puis en choisissant Mes Rewards, où vous trouverez vos quêtes Xbox Game Pass.

En outre, vous pouvez désormais accéder au catalogue de récompenses directement depuis l’onglet Rewards de votre profil. Pour le découvrir, ouvrez le guide et allez dans Profil et système > Mon profil > Rewards.

Demandez à rejoindre la session de jeu de votre ami

Vous voulez vérifier s’il y a de la place dans la session de jeu de votre ami avant de rejoindre la partie ? Vous pouvez désormais vous rendre sur le profil de votre ami et sélectionner l’option “Demander à rejoindre le jeu”.

Votre ami recevra une notification de votre demande de participation et pourra vous répondre en vous invitant à jouer, à participer à une partie ou en vous envoyant un message.

Nouvelles notifications de liste de souhaits – Microsoft Store sur Xbox

Il est de plus en plus facile d’obtenir des mises à jour sur votre liste de souhaits. Vous voulez être le premier à recevoir le jeu lorsqu’il est disponible ? Vous pouvez désormais recevoir une notification lorsque les jeux de votre liste de souhaits passent de la précommande à la sortie, et lorsque vos jeux de liste de souhaits entrent dans le Game Pass.

Les nouvelles notifications de la liste de souhaits s’afficheront dans le guide et dans une fenêtre contextuelle pour vous informer de la disponibilité des jeux de votre liste de souhaits. Dans Paramètres > Préférences > Notifications, vous pouvez décider si vous voulez voir des notifications dans le guide, lorsque les articles de votre liste de souhaits sortent, lorsqu’ils sont disponibles avec Game Pass, et plus encore.

Associez facilement de nouveaux accessoires à votre console Xbox

Vous pouvez désormais facilement connecter de nouveaux accessoires à votre console Xbox sans avoir à vous lever de votre canapé pour appuyer sur le bouton Pair de votre console Xbox. Pour commencer, ouvrez l’application Accessoires Xbox et utilisez la nouvelle option “Connecter un appareil”.

PC Gaming | Mise à jour de l’application Xbox sur PC

Nous venons de mettre à jour l’application Xbox sur PC avec de nouvelles fonctionnalités, des performances plus rapides et des célébrations pour les jeux à venir. Les temps de chargement des pages de détails des jeux ont également été améliorés afin que vous puissiez accéder au bouton d’installation encore plus rapidement, et de nouvelles polices, styles de boutons et animations ont été ajoutés à l’application. Vous verrez également des mises à jour pour votre bibliothèque et votre file d’attente d’installation, y compris des filtres pour les jeux installés, possédés et dans le Game Pass, afin que vous puissiez trouver rapidement vos jeux préférés. D’autres mises à jour de l’application Xbox sur PC incluent une liste déroulante Jouer plus tard, tandis que la file d’attente d’installation dispose désormais d’un menu de paramètres consolidé pour faciliter la gestion de votre lecteur d’installation préféré, des mises à jour automatiques et plus encore.

Le compte à rebours de lancement des jeux est de retour. Vous pouvez ainsi suivre la sortie d’un jeu à la minute près – plus besoin de deviner ! Vous trouverez le compte à rebours sur la page des détails d’un jeu avant sa sortie.

Êtes-vous prêt à vous lancer à la découverte de Starfield ? L’écran de lancement de l’application Xbox présente une nouvelle image clé inspirée de Starfield pour célébrer le premier nouvel univers de Bethesda en 25 ans.

Vous pouvez visiter le site officiel de support de l’application Xbox sur PC ici pour voir la liste de tous les changements inclus dans cette version.