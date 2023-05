MISE A JOUR Xbox : le firmware de mai 2023 disponible, avec du mieux pour les batteries des manettes

Avec des mises à jour presque tous les mois, le logiciel système des Xbox One et Xbox Series X|S ne peut pas être révolutionné à chaque fois. Le patch du firmware de mai 2023 fait ainsi parti des plus mineurs, ce qui ne l'empêche pas d'amener quelques nouvelles fonctionnalités : il permet d'afficher les gamertags Xbox de vos amis sur Discord, ajoute de nouvelles options de tri et de filtres sur le Microsoft Store, corrige des bugs qui déchargeaient lentement les manettes disposant de batteries internes et rend les quêtes du Xbox Game Pass plus faciles à trouver.

Le détail des changements est lisible ci-dessous.

L’équipe Xbox est ravie de continuer à améliorer l’expérience Xbox, en l’affinant et en vous proposant des fonctionnalités inédites qui prennent en compte vos retours, car nous vous plaçons au cœur des décisions. La mise à jour système de mai sera disponible au cours de cette semaine et vous permettra d’afficher les gamertags Xbox de vos amis Discord, de découvrir de nouvelles options de tri et de filtres sur le Microsoft Store sur Xbox.com, une mise à jour des manettes sans fil Xbox et plus encore.

Les gamertags Xbox de vos amis Discord s’affichent désormais

Lorsque vos comptes Discord et Xbox sont reliés, vous pouvez rejoindre les canaux vocaux de vos serveurs Discord directement depuis votre console Xbox. Vous pourrez dorénavant voir les gamertags Xbox de vos amis Discord lorsque vous serez connecté·e à vos canaux vocaux Discord sur votre Xbox. Il sera ainsi plus facile de les ajouter en amis et de les inviter pour des sessions de jeu.

Nouvelles options de tri et de filtres sur le Microsoft Store sur Xbox.com

Il est plus facile que jamais de trouver vos nouveaux jeux Xbox préférés ainsi que d’autres types de divertissement sur le Microsoft Store Xbox. Les nouvelles options de tri et de filtres des pages de Xbox.com et de votre console comprennent le prix, les abonnements, les langues proposées ainsi que les fonctionnalités dédiées à l’accessibilité, afin de trouver les titres idéaux pour vous.

Mise à jour de la manette sans fil Xbox

En vous assurant que vos manettes sont à jour, vous optimisez leurs capacités et leur compatibilité. Cette nouvelle mise à jour corrige des bugs qui déchargeaient lentement les manettes disposant de batteries internes, comme la Xbox Elite Series 2 et la manette adaptative Xbox.

La durée de vie d’une batterie rechargeable dépend de la fréquence de recharge. Vous pouvez consulter le niveau de batterie d’une manette n’importe quand, l’indicateur est situé dans le coin supérieur droit de tous les écrans de l’interface Xbox. Si cet indicateur n’apparaît pas, rendez-vous dans Profil & Système > Paramètres > Appareils et connexions > Accessoires, puis sélectionnez la manette que vous utilisez actuellement. Sélectionnez Plus d’options. L’indicateur du niveau de batterie est situé au-dessus de l’image de la manette.

Un autre correctif empêche les manettes de se déconnecter lorsque vous utilisez un casque audio et que vous jouez en 4K à 120 images par seconde, avec l’option « Autoriser une fréquence d’actualisation variable » activée. Vous pouvez mettre à jour votre manette en conservant la connexion sans fil ou en la branchant à l’aide d’un câble USB.

Les Quêtes du Xbox Game Pass sont désormais plus faciles à trouver grâce au nouvel onglet Récompenses

Les membres du Xbox Game Pass Ultimate et du Game Pass sur console peuvent obtenir des points Microsoft Rewards en jouant aux titres de la bibliothèque du Xbox Game Pass. Nous commençons à vous proposer différentes manières de rendre les Quêtes plus faciles à trouver. Les Quêtes du Xbox Game Pass liées à votre profil ne se trouvent plus dans l’onglet Jeux, mais dans l’onglet Récompenses. Vous pouvez également vous rendre rapidement dans cette section en appuyant sur le bouton Xbox pour ouvrir le Guide, en choisissant Profil & Système, puis en sélectionnant votre profil et Mes Récompenses. Cette mise à jour sera déployée progressivement, une sélection aléatoire de joueuses et de joueurs pourront la découvrir très prochainement.

Après avoir récupéré toutes vos Récompenses, rendez-vous dans l’application Microsoft Rewards de votre Xbox pour dépenser vos points. Utilisez ces derniers pour obtenir des cartes cadeaux Xbox, dont vous pourrez vous servir pour acheter du contenu numérique pour vos titres, des jeux, des appareils, des films, des applications, des accessoires et plus encore.