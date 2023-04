MISE A JOUR Xbox : le firmware d'avril 2023 est là, avec un tout nouveau moteur de recherche

Après une mise à jour de mars permettant notamment d'épingler ses jeux en Quick Resume et de changer l'emplacement du bouton Share, place à un nouveau firmware pour les Xbox One et Xbox Series X|S en ce mois d'avril. Elle s'articule autour de deux nouveautés : un moteur de recherche retravaillé et la possibilité d'ajuster les heures d’activité du mode En veille dans les options d’alimentation.

Ces fonctionnalités sont détaillées ci-dessous.

L’équipe Xbox est ravie de continuer à introduire de nouvelles façons d’améliorer l’expérience Xbox, avec vous au cœur des décisions, en l’affinant et en vous proposant des fonctionnalités inédites qui prennent en compte vos retours. La mise à jour système d’avril sera disponible au cours de cette semaine et vous proposera un nouveau moteur de recherche Xbox ainsi que la possibilité d’ajuster les heures d’activité du mode En veille dans les options d’alimentation.

Le nouveau moteur de recherche Xbox

Vous cherchez votre nouveau jeu ou film préféré ou d’autres choses encore ? Vous pouvez rechercher parmi le catalogue de jeux, de divertissements et d’applications en utilisant la nouvelle page de recherche de votre console. Elle dispose d’une nouvelle apparence, fait apparaître les résultats sous forme de galerie, vous laisse filtrer les catégories en utilisant les boutons RB et LB, chercher directement sur YouTube depuis l’onglet films et TV et plus encore. Pour ouvrir cette page, utilisez le bouton rechercher situé en haut de l’accueil, utilisez l’icône de loupe depuis le Guide ou appuyez sur Y sur votre manette, où que vous soyez dans l’interface de la console.

Ajuster les heures d’activité du mode En veille dans les options d’alimentation de votre console Xbox

Vous pouvez modifier vos paramètres d’alimentation quand vous le souhaitez, en vous rendant dans Paramètres > Général > Options d’alimentation. Si vous sélectionnez le mode Arrêter (économie d’énergie), vous activerez les mises à jour prenant en compte les émissions de carbone de votre Xbox. En optant pour le mode En veille, vous pourrez désormais définir la plage horaire pendant laquelle votre console s’allumera plus rapidement et celle pendant laquelle vous souhaiterez qu’elle s’éteigne complètement. Lorsque vos heures d’activité seront passées, la console s’éteindra et n’utilisera plus que 0,5 W au lieu des 10 à 15 W nécessaires pour le mode En veille.

Après la mise à jour d’avril, si vous avez sélectionné l’option d’alimentation En veille sur votre Xbox, vous pourrez configurer les heures d’activité sur votre console. L’option par défaut sera « toujours active », jusqu’à ce que vous la modifiez. Pendant les heures d’activité définies, votre Xbox démarrera plus rapidement et pourra utiliser des fonctionnalités comme le jeu à distance et l’installation de titres depuis l’application mobile.