MISE A JOUR Xbox : le firmware pour réduire les émissions de carbone déployé, avec d'autres nouveautés

Alors que les questions d'économie d'énergie sont de plus en présentes aujourd'hui, Xbox a pris le problème à bras-le-corps pour permettre d'adapter la consommation de ses consoles. Il avait ainsi ajouté des options d'alimentation améliorées et personnalisables pour toutes ses Xbox One et Xbox Series X|S, et avait mis en place un passage automatique en mode Arrêter et des téléchargements aux heures creuses en veille pour les Insiders.

Bonne nouvelle, le firmware de février vient d'être déployé et il amène ces nouvelles options d'économie d'énergie pour tout le monde ! Le constructeur note que pour deux consoles utilisant le mode Arrêter pendant un an, c'est l'équivalent en carbone de ce qu'absorbe un arbre pendant 10 ans qui est économisé. Sinon, le patch permet de masquer les illustrations des jeux lorsque vous naviguez dans l’Accueil de votre Xbox, d'utiliser l’application Google Home comme télécommande tactile pour votre console, et de retrouver facilement un chat de groupe avec ses amis.

L’équipe Xbox est ravie de continuer à introduire de nouvelles façons d’améliorer l’expérience Xbox, avec vous au cœur des décisions, en l’affinant et en vous proposant des fonctionnalités inédites qui prennent en compte vos retours. La mise à jour système de février se concentre sur la gestion d’énergie de la Xbox, vous permet de masquer les illustrations des jeux dans l’Accueil de votre Xbox et d’utiliser l’application Google Home pour contrôler votre Xbox comme vous le faites déjà avec vos autres appareils intelligents. La Xbox est désormais la première console à proposer des téléchargements et des mises à jour tenant compte des émissions de carbone Le mois dernier, nous vous en disions plus sur les nouvelles fonctionnalités dédiées au développement durable disponibles pour les Insiders Xbox. Ces mises à jour seront disponibles sur toutes les consoles Xbox à partir d’aujourd’hui : La Xbox est désormais la première console à proposer des téléchargements et des mises à jour tenant compte des émissions de carbone. Lorsque votre console sera branchée, connectée à Internet et que les données régionales sur l’intensité carbone seront disponibles, elle programmera les mises à jour des jeux, des applications et du système à certaines heures pendant le créneau nocturne de maintenance. Cela pourra entraîner des émissions de carbone moindres, car une proportion plus élevée de l’électricité provient de sources à faible teneur en carbone sur le réseau électrique. Cela réduira la dépendance aux énergies fossiles ainsi que les émissions de CO2, et pourra potentiellement vous faire économiser de l’argent.

Vous pourrez choisir quels paramètres d’économie d’énergie vous correspondent et les modifier quand vous le souhaiterez. Le mode Arrêter (économie d’énergie) réduit jusqu’à 20 fois la consommation d’énergie par rapport au mode Veille. Si deux consoles passaient en mode Arrêter (économie d’énergie) pendant une année, le carbone en moins équivaudrait à la quantité retirée par un arbre ayant grandi pendant 10 ans. Ce constat est valable si l’on considère que les Xbox Series X|S et Xbox One sont en mode Arrêter (économie d’énergie) en moyenne 20 heures par jour pendant une année, l’économie d’énergie et les émissions de carbone évitées peuvent varier selon les consoles et d’autres facteurs. Calcul effectué via le Greenhouse Gas Equivalencies Calculator | US EPA. Masquer les illustrations des jeux lorsque vous naviguez dans l’Accueil de votre Xbox

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pourrez masquer les illustrations des jeux, qui ne viendront plus remplacer l’arrière-plan de l’accueil lorsque vous naviguerez entre vos différents titres. Celui-ci restera de la couleur unie que vous aurez choisie au préalable. Pour modifier votre arrière-plan, rendez-vous dans Paramètres > Général > Personnalisation > Mon arrière-plan > Couleur unie et type de jeu. Vous pourrez ensuite choisir d’afficher ou de masquer l’illustration des jeux grâce à l’option présente en bas à droite de cette page. Utilisez l’application Google Home comme télécommande tactile pour votre console

Depuis 2019, vous pouvez contrôler votre Xbox à la voix avec Google Assistant. Nous avons de nouveau collaboré avec Google pour que vous puissiez utiliser l’application Google Home comme télécommande tactile pour votre Xbox. Dorénavant, lorsque vous ajouterez votre console dans votre application Google Home, vous pourrez l’allumer et l’éteindre, naviguer dans les menus, contrôler la lecture de contenu multimédia et plus encore. Vous pouvez maintenant utiliser l’application Google Home pour contrôler votre Xbox comme vous le faites avec vos autres appareils intelligents. Pour commencer, lancez l’application Google Home sur votre téléphone. Glissez vers le bas pour rafraîchir la liste des appareils disponibles et appuyez sur votre Xbox pour faire apparaître les contrôles tactiles. Les fonctionnalités à distance incluent : la possibilité d’allumer et d’éteindre la console, la navigation dans les menus, le retour à l’accueil, le retour en arrière, la lecture et la pause, la possibilité d’aller en avant ou en arrière, de modifier le volume, de le couper et d’enregistrer un clip vidéo de votre partie en cours. Retrouver facilement un chat de groupe avec vos amis

Nous testons actuellement plusieurs manières de vous permettre de rejoindre rapidement vos amis dans un chat de groupe déjà créé par le passé. Des utilisatrices et utilisateurs sélectionnés au hasard peuvent déjà essayer cette fonctionnalité. Pour commencer, rendez-vous dans l’onglet « Groupes et conversations », puis cliquez sur le bouton « Groupe » ou « Historique de groupes ». Vous verrez apparaître une liste des groupes précédemment créés et vous pourrez relancer celui de votre choix ou en créer un nouveau. Vous pourrez aussi facilement choisir les amis que vous souhaiterez inviter.

