MISE A JOUR Xbox : options d'alimentation personnalisables, application Captures, améliorations pour Discord et plus avec le firmware de novembre

C'est une routine pour Xbox : tous les mois ou presque, il nous propose un firmware avec des nouveautés pour ses consoles de salon, et parfois quelques changements pour son écosystème et ses applications. Il accueille ainsi cette semaine sa mise à jour de novembre, amenant plusieurs innovations bien senties.

Plusieurs choses vont évoluer sur Xbox One et Xbox Series X|S, entre la possibilité de se connecter à un chat vocal Discord depuis sa console, de lancer un live Twitch, Lightstream ou Streamlabs Studio depuis le menu principal et sans passer par les applications dédiées, la possibilité de faire des cadeaux à des amis via leur liste de souhaits et de recevoir des notifications sur les réductions sur le Microsoft Store, une application Captures pour mieux gérer ses screenshots, des options d’alimentation améliorées et personnalisables, et l'application Assistance Xbox qui devient Xbox Support en France.

L’équipe Xbox est ravie de continuer à introduire de nouvelles façons d’améliorer l’expérience Xbox, avec vous au cœur des décisions, en l’affinant et en vous proposant des fonctionnalités inédites qui prennent en compte vos retours. La mise à jour système de novembre vous permet de vous connecter à vos canaux vocaux Discord directement depuis votre console Xbox, améliore le système de cadeaux et de listes de souhaits, les notifications lorsque les jeux sont en soldes, l’expérience de capture de clips vidéo, et plus encore.

Connectez-vous aux canaux vocaux Discord depuis votre console Xbox

Il est désormais encore plus facile d’échanger avec vos amis Discord sur mobile, console et PC. Une fois votre compte Discord lié à votre Xbox, vous pourrez rejoindre les canaux vocaux de vos serveurs Discord, directement depuis votre console Xbox. Pour essayer cette fonctionnalité, rendez-vous dans l’onglet Groupes & Chat et sélectionnez Discord. Puis naviguez dans vos serveurs Discord disponibles et choisissez un canal vocal. Vous verrez lesquels de vos amis sont sur un serveur et un canal vocal avant de le rejoindre.

La réduction du bruit sur Discord sur Xbox Series X|S

La réduction du bruit est désormais activée afin que le son soit encore plus clair lorsque vous vous connectez aux canaux vocaux Discord sur Xbox Series X|S. Cette fonctionnalité permet de supprimer les sons parasites comme un chien qui aboie ou les bruits d’un clavier, tout en continuant à transmettre votre voix de manière claire. Vous pouvez toutefois désactiver ce filtre dans la section Options de votre appel Discord.

Cadeaux depuis la liste de souhaits et notifications de réductions, sur le Microsoft Store sur Xbox

Il sera désormais plus facile de faire des cadeaux depuis votre liste de souhaits pour les fêtes de fin d’année ! Lorsque vous partagez votre liste de souhaits avec votre famille ou vos amis depuis votre console ou le site xbox.com, ceux-ci recevront une notification les invitant à la consulter. Ils pourront ensuite choisir l’option Acheter comme cadeau sur n’importe quel jeu et ils recevront une notification une fois que vous l’aurez reçu.

Vous recevrez également des notifications lorsque les éléments présents sur votre liste de souhaits seront en réduction. Ce nouveau type de notifications apparaîtra dans le Guide pour que vous puissiez savoir quand un titre sera en soldes et connaître le montant de la réduction proposée.

De nouvelles préférences pour les notifications du magasin en ligne ont aussi été ajoutées. En vous rendant dans Paramètres > Préférences > Notifications du Magasin, vous pourrez choisir de voir apparaître ces notifications dans le Guide quand les éléments de votre liste de souhaits sont en soldes et plus encore.

Une nouvelle application Captures intégrée, pour vos meilleurs moments de jeu

Nous avons ajouté une nouvelle application Captures à votre Xbox. Vous la retrouverez dans l’onglet Capturer & Partager du Guide, ainsi que dans Mes Jeux et applications. Elle permet de voir, de gérer et de modifier vos enregistrements ainsi que de copier vos clips vidéo et vos captures d’écran directement sur un périphérique de stockage externe. Enfin, pour une meilleure qualité lors de la lecture, les consoles Xbox Series X|S proposent un débit binaire plus élevé pour les vidéos enregistrées en 720p et en 1080p.

Options d’alimentation améliorées et personnalisables

Vous trouverez dorénavant des informations plus précises sur la consommation d’énergie des Xbox Series X|S et Xbox One dans Paramètres > Général > Options d’alimentation. Vous pourrez comparer la consommation de votre console dans les modes Arrêter (économie d’énergie) et En veille pour vous aider à choisir l’option qui vous correspond le mieux. Les nouvelles Xbox Series X|S sont configurées par défaut en mode Arrêter (économie d’énergie), mais vous pouvez changer de mode à tout moment en vous rendant dans les Paramètres.

Nous avons aussi ajouté la possibilité de personnaliser plus précisément vos options d’alimentation, par exemple en déterminant l’extinction de votre console après une période d’inactivité donnée.

Streamez en direct avec Twitch, Lightstream et Streamlabs Studio, depuis votre Xbox

Vous pouvez maintenant lancer un stream directement depuis votre Xbox avec Twitch, Lightstream et Streamlabs. Pour commencer, ouvrez le Guide et rendez-vous dans Capturer & Partager > Diffusion en continu en direct > Plus d’options. Choisissez ensuite Destination pour streamer depuis les applications Twitch, Lightstream, ou Streamlabs Studio. Avec l’arrivée de ces nouvelles expériences de streaming intégrées, l’application Twitch sur Xbox est dorénavant uniquement dédiée au visionnage de contenu.

Ajout des vibrations de la manette dans le Xbox Cloud Gaming (en Bêta) sur PC et Mac

Préparez-vous pour une expérience dans le cloud encore plus immersive ! Les vibrations de la manette sont désormais disponibles lors de vos sessions de jeu dans le cloud sur PC et Mac via les navigateurs Microsoft Edge et Google Chrome et elles le seront aussi sur les Smart TVs Samsung au cours du mois. Utilisez votre manette préférée compatible avec les vibrations, comme la manette sans fil Xbox ou la manette DualShock 4 de Sony, pour commencer à jouer.

Les Recommandations dans les Paramètres

Nous avons ajouté une nouvelle section Recommandations dans les Paramètres, qui résume ce que vous pouvez faire pour tirer avantage de votre Xbox. Les recommandations varieront selon les consoles et les comptes, en fonction de vos paramètres actuels. Par exemple, une recommandation Configurer l’audio vous aidera à exploiter au maximum les possibilités offertes par votre installation.

Demander à rejoindre une partie

Vous souhaitez rejoindre la partie en cours d’un·e ami·e ? Vous pouvez maintenant directement lui demander depuis son profil. Votre ami·e recevra une notification et pourra vous répondre avec une invitation ou un message.

L’application Assistance Xbox devient Xbox Support

L’assistance Xbox a un nouveau nom : Xbox Support. Vous verrez que nous avons modifié l’apparence générale de son interface et que vous pouvez dorénavant faire défiler les articles. Il sera plus facile de naviguer entre les différents articles, de gérer vos abonnements, de voir votre historique d’achat, de consulter les paramètres de votre compte ou de surveiller toute action prise à l’encontre de votre compte depuis l’accueil de l’application Xbox Support.