MISE A JOUR Xbox : les Xbox PIN, de nouveaux noms pour les modes d'alimentation et plus avec le firmware d'octobre

Xbox a des nouveautés à proposer pour le firmware de ses consoles presque tous les mois et octobre n'y échappera pas. Il vient de déployer une nouvelle version du logiciel système des Xbox One, Xbox Series X et S, n'apportant pas de révolution majeure, mais plusieurs nouveautés notables.

Vous pouvez à présent modifier le volume de votre téléviseur depuis votre console next-gen, désactiver les sons au démarrage, modifier plus facilement votre console principale, profiter d'intitulés plus clairs pour les modes d'alimentation et des mots de passe Xbox qui deviennent les Xbox PIN, de correctifs pour les manettes et plus encore. Tout est expliqué ci-dessous.

L’équipe Xbox est ravie de continuer à introduire de nouvelles façons d’améliorer l’expérience Xbox, avec vous au cœur des décisions, en l’affinant et en vous proposant des fonctionnalités inédites en prenant en compte vos retours. La mise à jour système d’octobre vous permettra de changer le volume de votre télévision depuis votre console Xbox Series X|S, de désactiver tous les sons de démarrage, mais elle améliore aussi les écrans de configuration pour choisir et modifier votre console principale, ajoute une mise à jour pour les manettes Xbox et plus encore.

Vous verrez également qu’une barre de recherche a fait son apparition en haut de l’écran d’accueil, elle vous permettra d’effectuer une recherche rapide pour trouver des jeux, des applications et du contenu multimédia.

Modifier le volume de votre télévision, une nouvelle fonctionnalité CEC pour Xbox Series X|S

Les Xbox Series X|S peuvent utiliser une fonctionnalité HDMI nommée Consumer Electronics Control (CEC) pour envoyer et recevoir les signaux d’un appareil CEC compatible, comme la télévision connectée à votre console. Dès aujourd’hui, nous ajoutons une nouvelle fonctionnalité pour les Xbox Series X|S connectées en HDMI à votre télévision.

Vous pouvez dorénavant changer le volume de votre télévision depuis la section Audio et Musique du Xbox Guide. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Xbox de votre manette pour afficher le Guide et rendez-vous dans la section Audio et Musique, dans laquelle vous verrez apparaître des boutons vous permettant de modifier le volume de votre télévision ou de couper le son. Vous n’aurez plus à chercher votre télécommande pour modifier le volume en pleine partie ou lorsque vous regardez un film.

Désactivez les sons de démarrage

Nous ajoutons une fonctionnalité demandée par les fans vous permettant de rendre le démarrage de votre console complètement silencieux. Vous pouvez maintenant personnaliser vos paramètres pour couper tous les sons de démarrage de votre Xbox. Rendez-vous dans Profil & Système > Paramètres > Général > Volume et sortie audio > Options supplémentaires, puis sélectionnez Désactiver les sons de démarrage. Vous pouvez également choisir le mode du Carillon d’alimentation depuis cette page.

Sélectionnez votre Xbox principale ou changez-en

En définissant votre Xbox comme Xbox principale, vos amis et votre famille peuvent accéder à vos jeux et à votre contenu, même si vous n’êtes pas connecté·e. Votre Xbox principale permet aussi de profiter de vos jeux en version digitale quand vous n’êtes pas en ligne. Nous avons ajouté de nouveaux écrans de configuration pour faciliter cette étape et le fait de changer de console principale lorsque vous configurerez votre nouvelle Xbox.

Changement des noms des modes d’alimentation de votre Xbox

Votre Xbox Series X|S ou votre Xbox One peut utiliser différents modes d’alimentation, selon vos préférences. Ce mois-ci, vous remarquerez que nous avons mis à jour les informations pour vous aider à choisir le paramètre qui vous conviendra le mieux et nous avons renommé les différentes options. Vous trouverez dorénavant le mode « En Veille » et le mode « Arrêt complet (économie d’énergie) ». Pour consulter les options d’alimentation de votre Xbox, ouvrez le Guide en appuyant sur le bouton Xbox puis sélectionnez Profil et Système > Paramètres > Général > Options d’alimentation.

Les mots de passe Xbox et les mots de passe invités deviennent les Xbox PINs

Les mots de passe Xbox et les mots de passe invités représentent une couche de sécurité supplémentaire liée à votre profil Xbox. Ils deviennent aujourd’hui le Xbox PIN et le Xbox PIN pour invités et rien ne change au-delà du nom. Vous pouvez utiliser votre PIN sur n’importe quelle console Xbox et limiter l’accès aux achats ou au contrôle parental.

Mise à jour des manettes Xbox

Mettre à jour votre manette optimise sa compatibilité et ses capacités. Dès aujourd’hui, une nouvelle mise à jour est disponible, elle corrige des bugs liés à des joysticks USB que vous pouvez connecter à la manette adaptative Xbox ainsi que d’autres bugs pour les manettes Xbox suivantes :

Manettes Xbox sans fil Elite Series 2 ;

Manettes sans fil Xbox Series X|S ;

Manettes adaptatives Xbox ;

Manettes sans fil Xbox One compatibles Bluetooth.

Vous pouvez mettre à jour votre manette via son réseau sans fil ou en connectant un câble USB.

Application Xbox : modifiez la durée de vos clips vidéo

Vous avez envie de conserver et de partager un extrait épique de votre jeu ? Vous pourrez dorénavant modifier la longueur de vos clips vidéo Xbox depuis l’application Xbox pour Android et iOS. Pour commencer, rendez-vous dans Ma Bibliothèque > Captures, puis sélectionnez l’un de vos clips. Vous pourrez définir le début et la fin de celui-ci avant de le partager avec vos amis. Cette fonctionnalité commencera à apparaître dans l’application Xbox dès aujourd’hui et sera disponible pour tout le monde très bientôt.

Xbox Game Bar : partage vers Medal.tv et modification de vos clips

La Xbox Game Bar fonctionne avec la majorité des jeux de votre PC Windows 10/11 et vous permet d’accéder instantanément à des widgets dédiés à la capture d’écran et au partage, le tout, sans quitter votre jeu. Vous pouvez dorénavant importer directement n’importe quel clip enregistré via la Xbox Game Bar sur Medal.tv, pour ensuite modifier, envoyer et partager vos moments préférés.

Pendant une partie, appuyez sur la Touche Windows + G sur votre clavier pour ouvrir la Xbox Game Bar. Si une manette Xbox est connectée à votre PC, il vous suffit d’appuyer sur le bouton Xbox. Dans la section Captures > Voir toutes mes captures, vous pourrez sélectionner un clip pour le partager sur Medal.tv.