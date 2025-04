Xbox : deux grosses fonctionnalités très attendues enfin disponibles avec la mise à jour d'avril

En novembre dernier, Microsoft annonçait une grosse nouveauté pour les abonnés au Game Pass Ultimate : la possibilité de streamer ses propres jeux, même s'ils ne sont pas dans le catalogue du Game Pass. Un excellent moyen de profiter du cloud gaming, la fonctionnalité était alors en stade de bêta, elle est désormais accessible à tous.

Microsoft vient de lancer la mise à jour d'avril pour ses Xbox, qui permet donc de jouer en streaming à certains titres depuis les Xbox Series X|S et Xbox One, mais également depuis les Smart TV Samsung, les appareils Amazon Fire TV, les casques VR Meta Quest ou encore les navigateurs web sur ordinateurs, mobiles et tablettes. Voici comment procéder depuis votre Xbox :

Allez dans Mes jeux & applications > Bibliothèque complète > Jeux possédés

Les jeux compatibles afficheront une icône de nuage

Utilisez le filtre : Filtrer > Prêts à jouer > Cloud gaming

Sélectionnez le jeu, puis choisissez Jouer via le cloud

Microsoft annonce que plus de 100 titres sont déjà compatibles, la liste complète est disponible ici. Le constructeur a récemment rajouté Disney Epic Mickey: Rebrushed, Lost Records: Bloom & Rage Tape 2, Squirrel with a Gun, Wanderstop ou encore Subnautica 2, d'autres titres arriveront bientôt, à l'instar de L'Amerzone : Le Testament de l'explorateur, Les Fourmis, Predator: Hunting Grounds, Starship Troopers: Extermination, Steep, Teardown ou Way of the Hunter.

Ce n'est pas la seule nouveauté rajoutée avec la mise à jour d'avril, les joueurs peuvent également acheter leurs jeux depuis l'application mobile Xbox (il était temps), profiter du Xbox Remote Play depuis davantage d'appareils, libérer plus facilement de l'espace de stockage avec un système de gestion amélioré ou encore découvrir de nouveaux hubs de jeu. Voici ce qu'il faut savoir :

Application Xbox sur mobile



Achetez des jeux, devenez membre Game Pass et récupérez vos Avantages directement depuis l’application Une des fonctionnalités les plus demandées par la communauté Xbox arrive bientôt : vous pourrez prochainement acheter des jeux et contenus additionnels, devenir membre Game Pass et utiliser vos Avantages directement depuis l’application mobile Xbox. Précommandez des titres comme Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 et programmez leur préinstallation sur votre console depuis l’application. Achetez des jeux comme Assassin’s Creed Shadows ou MLB The Show 25 et devenez membre Game Pass sans quitter l’application. Les membres Ultimate pourront également récupérer des Avantages comme l’émote « Seventh Serving » dans Sea of Thieves, le tout depuis l’appli. Cette fonctionnalité commencera à être déployée auprès des utilisateurs bêta sur iOS et Android et sera bientôt disponible pour tous sur le Google Play Store et l’App Store. Si un mode de paiement est déjà enregistré, un bouton « Acheter » s’affichera sur les pages des jeux, vous permettant de finaliser l’achat en seulement deux clics. Xbox Remote Play désormais accessible depuis plus d’appareils



Les joueurs peuvent maintenant accéder à tous les jeux installés sur leur console en se rendant sur xbox.com/remoteplay depuis n’importe quel appareil doté d’un navigateur compatible. Á noter que la lecture à distance ne sera plus accessible directement depuis l’application mobile Xbox, mais vous pourrez continuer à jouer depuis le navigateur de votre smartphone. Bientôt, cette fonctionnalité sera disponible sur encore plus d’appareils, notamment les Smart TV Samsung compatibles, les Amazon Fire TV et les casques Meta Quest. L’objectif est de regrouper Xbox Remote Play et Xbox Cloud Gaming (bêta) sur Xbox.com, afin d’améliorer la compatibilité, faciliter l’accès au store mobile et optimiser l’expérience de diffusion. Bonus : les jeux rétrocompatibles Xbox et Xbox 360 pourront désormais être diffusés via Remote Play sur tous les appareils pris en charge. Libérez de l’espace dans Mes jeux & applications



Avec cette mise à jour, un nouveau système de gestion du stockage est introduit sur toutes les consoles Xbox. En plus d’indiquer les contenus additionnels inutilisés et les jeux compressibles, la console recommandera désormais la suppression de copies en double ou de jeux auxquels vous n’avez plus accès. Rendez-vous dans : Mes jeux & applications

Gérer

Libérer de l’espace pour essayer cette fonctionnalité. Hubs de jeu



Les nouveaux hubs de jeu sont désormais disponibles sur console Xbox ! Ces hubs affichent des infos utiles sur chaque jeu : statistiques, succès, amis en ligne, captures, DLC disponibles, événements, etc. Pour certains joueurs, un hub de jeu apparaîtra automatiquement lors de la sélection d’un jeu récemment joué ou installé. Le bouton « Jouer » sera toujours sélectionné par défaut, pour lancer le jeu rapidement. Une nouvelle option permet aussi de désactiver les hubs et de lancer le jeu directement. Pour l’activer, allez dans : Paramètres de personnalisation ou dans Mes jeux & applications

Gérer

Jeux et applications Au cas où vous l’auriez manqué



Fond d’écran dynamique – South of Midnight South of Midnight débarque avec un nouvel arrière-plan dynamique pour les Xbox Series X|S. Personnalisez votre console avec cette ambiance unique via : Paramètres

Général

Personnalisation

Arrière-plan dynamique

Dernier jeu en date de Compulsion Games (Contrast, We Happy Few), South of Midnight est disponible à partir de 39,99 € sur Amazon et Gamesplanet.

Lire aussi : TEST South of Midnight : dans le jardin du bien et du mal