MISE A JOUR Xbox : le firmware de février 2024 est disponible, quoi de neuf ?

Tout comme les jeux, les consoles ont elles aussi droit à leurs mises à jour pour améliorer l'expérience des utilisateurs. Cette semaine, Microsoft a commencé le lancement d'une mise à jour pour son écosystème Xbox, afin notamment d'optimiser l'accessibilité en rajoutant des fonctionnalités bien pratiques.

Alors, qu'est-ce qui attend les joueurs avec cette mise à jour de février 2024 ? Eh bien des commandes tactiles pour les jeux à distance, un nouvel outil d'étalonnage des joysticks pour les manettes sans fil et un système de filtrage et tri amélioré. Voici toutes les nouveautés en détails :

Commandes tactiles activées pour les jeux à distance Xbox :

Vous voulez jouer à des jeux lorsque vous êtes loin de votre console, mais vous n’avez pas votre manette sans fil Xbox à portée de main ? Pas de problème ! Le jeu à distance Xbox prend désormais en charge des configurations de commandes tactiles personnalisées pour plus d’une centaine de jeux lorsque vous utilisez l’application Xbox sur les appareils iOS, Android et Windows. Les mêmes configurations tactiles personnalisées disponibles via Xbox Cloud Gaming (Beta) seront désormais disponibles lorsque vous jouez à distance à des jeux depuis votre console personnelle. Cela inclut des jeux comme Minecraft Dungeons, Psychonauts 2, Sea of Thieves, et bien d’autres. En outre, une configuration de contrôle tactile de base peut désormais être utilisée pour la plupart des autres jeux.

Nouvel outil de recalibrage des manettes sans fil Xbox :

Nous sommes ravis de lancer un outil d’auto-calibration guidé par l’utilisateur sur l’application Accessoires Xbox qui vous aide à recalibrer les manettes de jeu pour les manettes sans fil Xbox. Cela fait partie de l’investissement continu de Xbox dans l’amélioration de la réparabilité des manettes. Pour résoudre des problèmes mineurs liés aux manettes, tels que des réponses incohérentes, utilisez l’outil d’auto-étalonnage de l’application Accessoires Xbox sur console ou sur PC pour résoudre les problèmes sans avoir à appeler l’assistance, à réparer les manettes ou à les renvoyer.

Xbox permet aux propriétaires de manettes sans fil Xbox de réparer eux-mêmes leurs appareils en vendant des pièces de rechange officielles dans le Microsoft Store (pasge en anglais). Si vous réparez vous-même votre manette, l’outil de recalibrage de la manette doit être utilisé après avoir remplacé la base et la carte de circuit imprimé de la manette, car cela risque de perturber les paramètres de calibrage de la manette. Cet outil de recalibrage ne permet pas de résoudre tous les problèmes liés aux manettes, notamment le drift dû à l’usure normale. Pour commencer, mettez à jour votre manette sans fil Xbox avec le dernier firmware pour débloquer cette nouvelle fonctionnalité.

Filtres et tris améliorés – Mes jeux et applications :

Nous avons ajouté de nouveaux filtres et tris à Mes jeux et applications pour vous aider à trouver exactement ce que vous cherchez sur votre Xbox. Vous pouvez désormais filtrer les jeux en fonction de l’accessibilité, des langues prises en charge et des caractéristiques techniques. Par exemple, si vous voulez voir quels jeux sont compatibles avec les commandes tactiles pour jouer à distance, vous pouvez filtrer par Fonctionnalités techniques > Compatible avec les commandes tactiles et trouver votre prochain jeu.

De plus, les onglets d’abonnement de votre bibliothèque ont été mis à jour pour être triés par Récemment ajoutés, ce qui facilite la recherche des nouveautés dans les abonnements tels que Xbox Game Pass et EA Play. Vous pouvez toujours modifier le tri pour trouver des jeux à jouer dans votre bibliothèque. Il vous suffit de vous rendre dans Mes jeux et applications > Bibliothèque pour découvrir toutes les nouvelles options de filtrage et de tri.

Déconnexion automatique du profil :

Une nouvelle option de restriction d’accès a été créée pour faciliter le jeu sur des consoles partagées dans des lieux tels que les hôpitaux. Certains hôpitaux pour enfants ont mis en place des programmes visant à fournir des consoles qui peuvent être transportées dans la chambre d’un patient pour lui permettre de jouer et de se connecter avec ses amis. La nouvelle option facilite la suppression des profils des joueuses et des joueurs lorsqu’ils se déconnectent, et supprime la nécessité de vérifier si les patients se sont déconnectés des consoles lorsque le chariot de jeu est déplacé d’un patient à l’autre.

Pour afficher et régler les nouvelles options, accédez à Paramètres > Système > Restrictions d’accès pour autoriser l’utilisation du navigateur Web Edge, définir une console d’accueil et supprimer les profils de joueurs lors de la déconnexion.