MISE A JOUR Xbox : le firmware d'avril 2024 est disponible, quoi de neuf ?

Régulièrement, Microsoft met à jour le firmware de ses Xbox afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs. En février dernier, le constructeur avait rajouté pas mal de fonctionnalités bien pratiques, mais c'est désormais la mise à jour d'avril 2024 qui est déployée, avec des nouveautés pour Xbox ainsi que sur PC.

Cette fois, Microsoft rajoute les hubs de jeux pour les joueurs sur ordinateurs et introduit des options de navigation sur l'application Xbox pour PC. Les consoles ne sont pas oubliées, avec une amélioration pour l'application Discord. Voici ce que propose la mise à jour Xbox d'avril 2024 :

PC Gaming | Mise à jour de l’application Xbox sur PC

Les hubs de jeu sont désormais disponibles pour tous les joueurs et joueuses PC

En février dernier, nous avons annoncé que notre équipe avait commencé à déployer des hubs de jeu pour que les joueurs et les joueuses PC puissent être encore plus connectés à leurs jeux préférés.

Aujourd’hui, nous sommes ravis de vous annoncer que tous les joueurs et les joueuses PC peuvent désormais profiter des hubs de jeux dans l’application Xbox sur PC. Naviguez vers n’importe quel jeu de votre bibliothèque ou de la barre latérale pour suivre votre progression, découvrir les derniers contenus et add-ons, vous connecter et rivaliser avec vos amis, et obtenir les dernières nouvelles des développeurs.

Avec le déploiement officiel des hubs de jeu pour tous les joueurs et joueuses sur l’application Xbox, nous ramenons également une fonctionnalité très appréciée des fans : les captures d’écrans de jeu. Tous les clips de jeu ou captures d’écran que vous avez réalisés à l’aide de la barre de jeu pour un jeu spécifique seront désormais affichés dans le hub de jeu correspondant et stockés localement sur votre PC. Vous pouvez parcourir vos captures dans l’application, les copier dans le presse-papiers pour les partager facilement ou accéder rapidement à l’emplacement du fichier.

Nous ne faisons que commencer avec les hubs de jeu et nous sommes impatients de partager de nouvelles améliorations avec les prochaines mises à jour.

Les nouvelles options de menu de sous-navigation pour l’application Xbox sur PC commencent à être déployées.

Nous avons commencé à tester en avant-première une nouvelle fonctionnalité de sous-navigation dans la section « What’s Happening » de l’onglet Game Pass dans l’application Xbox sur PC avec un sous-ensemble de joueurs et de joueuses ainsi qu’avec tous les Xbox Insiders.

Mises à jour pour la console Xbox

À partir d’aujourd’hui, la mise à jour Xbox d’avril sera déployée sur toutes les consoles.

À partir d’aujourd’hui, la mise à jour Xbox April sera déployée sur toutes les consoles.

Si vous utilisez Discord Voice sur votre console, vous pourrez désormais entendre le son des autres membres du canal ou de l’appel. Si vous ne souhaitez pas entendre ces sons, un bouton de désactivation de l’audio du panneau sonore est disponible dans les options de Discord Voice : Ouvrez le guide et allez dans Options > Couper le son.

Sauvegardez-vous vos moments de jeu préférés sous forme de captures de jeu ? Si vous utilisez OneDrive pour sauvegarder vos captures de jeu et vos clips, vous recevrez désormais une notification sur votre console lorsque vous téléchargerez une capture de jeu, vous informant que vous manquez d’espace.

Nous avons également ajouté un nouveau contrôle sur vos consoles afin que vous puissiez empêcher les utilisateurs ou utilisatrices de votre appareil d’installer ou de désinstaller des jeux et des applications. Vous pouvez activer les restrictions d’accès à l’aide d’un « code invité » et désactiver ces nouvelles commandes lors de l’installation ou de la désinstallation d’un jeu ou d’une application. Votre invité sera alors invité à saisir le « code invité » pour terminer l’activité. Pour afficher et régler les nouvelles options, accédez à Réglages > Système > Restrictions d’accès.