Xbox : une mise à jour des consoles de Microsoft pour tenir compte des émissions carbone annoncée et détaillée

À l'heure où l'énergie coûte de plus en plus cher, la consommation électrique est évidemment scrutée attentivement par les ménages, et cela inclut donc les consoles et autres appareils que nous utilisons au quotidien. Si vous jouez sur Xbox Series X|S ou Xbox One, davantage d'options d'alimentation avaient été ajoutées en novembre dernier, mais le constructeur va aller encore plus loin. En effet, si vous vous souvenez, en mars 2022, Microsoft s'engageait à proposer des produits 100 % recyclables d'ici 2030, investissant notamment 500 millions de dollars aux côtés d'Alphabet et Salesforce dans un cadre global visant à la suppression de 100 000 tonnes de CO 2 sur cette période, comme annoncé lors du meeting annuel du World Economic Forum. La firme dirigée par Satya Nadella fait donc figure de bon élève et ne va pas s'arrêter là, en témoigne le billet de blog partagé ce jour sur Xbox Wire.

Ainsi, les membres Xbox Insiders peuvent dès à présent découvrir quelques changements pour mieux gérer l'alimentation de leurs consoles dans le but de réduire l'empreinte carbone des mises à jour et téléchargements en les programmant à des horaires où l'électricité est davantage produite avec des énergies renouvelables, grâce au mode Arrêter (économie d’énergie). Autre nouveauté visant à réduire les Watts consommés, les Heures d'activité, une plage définie en dehors de laquelle un arrêt total est opéré pour réduire à 0,5 W la consommation. Tout cela est détaillé ci-dessous.

À partir d’aujourd’hui, les Xbox Series X|S des Insiders Xbox se mettront automatiquement en mode Arrêter (économie d’énergie). Cela réduira votre consommation lorsque votre console sera éteinte et n’affectera pas ses performances, vos phases de jeu ou la possibilité de recevoir des mises à jour pour vos jeux, vos applications ou le système pendant la nuit. Les fonctionnalités à distance sont en revanche uniquement disponibles lorsque votre console est allumée et vous ne pourrez pas la réveiller à distance si la console est éteinte.

Lorsque votre console sera branchée, connectée à Internet et que les données régionales sur l’intensité carbone seront disponibles, elle programmera les mises à jour des jeux, des applications et du système à certaines heures pendant le créneau nocturne de maintenance. Cela pourra entraîner des émissions de carbone moindres, car une proportion plus élevée de l’électricité provient de sources à faible teneur en carbone sur le réseau électrique. À titre d’exemple, au lieu de sortir de veille à un horaire aléatoire de la nuit, entre 2h00 et 6h00, votre Xbox choisira une heure lors de laquelle elle pourra utiliser le plus possible d’énergie renouvelable dans votre région. Cela réduira la dépendance aux énergies fossiles et les émissions de CO 2 et pourra potentiellement vous faire économiser de l’argent. Cette mise à jour est pour l’instant uniquement disponible pour les Insiders utilisant le mode Arrêter (économie d’énergie) , mais elle le sera très bientôt pour toutes et tous, afin que votre Xbox puisse prendre en compte le carbone.

Nous pouvons réduire l’empreinte carbone des mises à jour et des téléchargements en les programmant pour se lancer dans les créneaux horaires pendant lesquels la console sera en mesure d’utiliser le plus possible d’énergie renouvelable. Windows Update prend en compte le carbone depuis l’an dernier sur les PCs Windows 11 et ce sera désormais également le cas des consoles Xbox.

En mars dernier, nous vous en disions plus sur les efforts de Xbox en matière de développement durable, que cela concerne nos appareils, nos jeux, la réduction des déchets et les actions collectives entreprises. Nous cherchons continuellement de nouvelles manières d’innover, d’apprendre et de nous améliorer, tout en continuant à collaborer avec nos partenaires dans l’industrie et les développeurs de jeux. Nous sommes responsables des émissions de carbone issues de la production et de la distribution de nos produits, mais aussi de celles liées à l’utilisation de ces derniers dans vos maisons. Ainsi, la conception de nos machines comme nos jeux dans une optique d’optimisation des énergies renouvelables peuvent avoir un impact conséquent.

Xbox a pris des engagements forts pour réduire considérablement l’impact de notre entreprise sur l’environnement, autour de trois ambitions fortes pour Microsoft d’ici 2030 : une empreinte carbone négative, une empreinte eau positive et une politique zéro-déchet. Nous avons à cet effet repensé les méthodes de conception, de fabrication, de livraison et d’utilisation de nos produits.

Nous continuons de vous proposer plus de possibilités de réduire votre impact sur l’environnement et les consoles Xbox One offriront aussi de nouveaux modes d’alimentation, dont le mode Arrêter (économie d’énergie), disponible dès aujourd’hui. Les consoles Xbox One informeront leurs joueuses et leurs joueurs de ce changement via des messages. Ces derniers pourront ainsi donner leurs retours sur leur expérience.

Le mode Arrêter (économie d’énergie) permettra aux consoles Xbox One de recevoir des mises à jour de jeux, d’applications et système pendant la nuit, tout comme sur Xbox Series X|S. Lorsque ce mode sera sélectionné, les Xbox One mettront plus de temps à démarrer. Les fonctionnalités à distance resteront actives tant que la console sera allumée.

Nous vous encourageons à vous informer sur les options d’alimentation disponibles. Chaque petit pas individuel a un impact sur notre effort collectif, choisir le mode Arrêter (économie d’énergie) peut avoir une conséquence réelle et significative. Si deux consoles passaient en mode Arrêter (économie d’énergie) pendant une année, le carbone en moins équivaudrait à la quantité retirée par un arbre ayant grandi pendant 10 ans. Ce constat est valable si l’on considère que les Xbox Series X|S et Xbox One sont en mode Arrêter (économie d’énergie) en moyenne 20 heures par jour pendant une année, l’économie d’énergie et les émissions de carbone évitées peuvent varier selon les consoles et d’autres facteurs. Calcul effectué via le Greenhouse Gas Equivalencies Calculator | US EPA.