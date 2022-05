MISE A JOUR Xbox : un système de stories et un outil pour limiter les latences en ligne via le firmware de mai

Microsoft aime améliorer l'écosystème de ses Xbox par petites touches, et nous le prouve encore une fois avec la mise à jour de mai 2022. Elle se concentre sur 2 aspects bien différents. D'un côté, elle permet de créer, partager et regarder des stories via l'application Xbox sur iOS et Android, pour renforcer son aspect réseau social et introduire une sortie de fil d'actualité vidéo. De l'autre, le nouveau patch permet de prioriser les différents comportements en ligne de notre console via l'outil de marquage Qualité du Service, afin d'éviter au maximum les latences sur nos services favoris.

Tout est expliqué ci-dessous.

Créez, partagez et regardez des stories via l’application Xbox sur iOS et Android.

Ajoutez des priorités pour votre expérience de jeu sur console avec le nouveau système de marquage Qualité de Service.

L’équipe Xbox est ravie de continuer à vous proposer de nouvelles façons d’améliorer l’expérience Xbox, avec vous au centre des décisions, en l’affinant et en vous proposant des fonctionnalités inédites selon vos retours. La mise à jour du mois ajoute un fil d’actualité sur l’application Xbox pour iOS et Android, sous la forme de stories. Vous pourrez créer, partager et regarder des stories avec vos amis dans l’application Xbox et ajouter des priorités pour votre expérience de jeu sur console avec la fonctionnalité Marque Qualité du Service.

Créez, partagez et regardez des stories via l’application Xbox sur iOS et Android

Le fil d’actualité sera bientôt repensé dans l’application Xbox. Les stories vous permettront de montrer vos talents et de voir ce que font vos amis. Vous pourrez partager vos moments préférés avec vos amis et la communauté Xbox via des clips vidéos, des captures d’écrans et vos Succès. Vous pourrez également répondre aux stories de vos amis avec un message ou une réaction rapide.

Les stories se situeront sur la droite de l’écran d’accueil de l’application Xbox. Pour créer une story, appuyez sur le bouton + sur votre Gamertag depuis la section stories puis sélectionnez le clip vidéo, la capture d’écran ou le Succès que vous voulez publier. Vous serez ensuite redirigé·e vers une page de prépublication où vous pourrez choisir d’ajouter un commentaire, puis vous pourrez publier grâce au bouton situé en bas à droite. La section stories affichera le contenu des 72 dernières heures et tout ce que vous partagerez sera également publié sur le fil d’actualité de votre profil.

Ajoutez des priorités pour votre expérience de jeu sur console avec le marquage Qualité du Service

Le système Qualité du Service vous permet de définir des priorités quant au comportement en ligne de votre console pour les éléments sensibles à la latence comme le chat de groupe, le streaming depuis votre console et le multijoueur (pour les jeux compatibles). Cela vous aidera à protéger votre expérience de jeu des problèmes causés par des embouteillages, sur les réseaux compatibles.

Dans les paramètres, rendez-vous dans Général, Paramètres Réseaux, Paramètres Avancés et vous verrez apparaître une nouvelle option. À l’intérieur de celle-ci, deux options différentes vous seront proposées, le marquage DSCP Tagging et le marquage WMM.