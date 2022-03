MISE A JOUR Xbox : reconfiguration du bouton Share, jeux Quick Resume à épingler et plus avec le firmware de mars 2022

Habitué aux mises à jour régulières du firmware de ses consoles, Microsoft n'avait pourtant pas proposé de patch majeur pour celles-ci depuis novembre dernier. Il reprend ses bonnes habitudes avec la mise à jour de mars 2022, centrée sur 3 nouveautés. Elle permet d'épingler 2 jeux en Quick Resume sur next-gen afin d'y accéder plus facilement, de reconfigurer le bouton Share et de profiter d'un nouvel assistant lors de la configuration audio. Les manettes sans-fil Xbox ont aussi été mises à jour avec des correctifs divers.



Les détails officiels sont visibles ci-dessous.

L’équipe Xbox est ravie de continuer à vous proposer de nouvelles façons d’améliorer l’expérience Xbox, avec vous au centre des décisions, en l’affinant et en vous proposant des fonctionnalités inédites selon vos retours. La mise à jour du mois propose d’épingler jusqu’à deux jeux pour le Quick Resume, de reconfigurer le bouton Share sur les manettes sans fil Xbox ainsi qu’un nouvel assistant de configuration audio.

Épingler pour le Quick Resume

Le Quick Resume est possible grâce aux capacités techniques de la Xbox Velocity Architecture sur Xbox Series X|S. Il vous permet de passer d’un jeu à un autre et de reprendre votre session là où vous l’aviez laissée, instantanément. Avec cette mise à jour, vous pourrez dorénavant épingler jusqu’à deux jeux pour le Quick Resume sur les consoles Xbox Series X|S. Ces titres sortiront du Quick Resume uniquement si vous décidez de les retirer manuellement ou si un jeu doit être mis à jour pour continuer à fonctionner normalement.

Depuis le Groupe Quick Resume, vous pouvez sélectionner un jeu, appuyer sur le bouton Menu, puis choisir Épingler pour le Quick Resume. Si deux jeux sont déjà épinglés, la console vous demandera quel titre vous souhaitez remplacer.

Manette sans fil Xbox : reconfigurer le bouton Share

Le bouton Share de la manette sans fil Xbox vous permet de prendre une capture d’écran lors d’une pression simple ou d’enregistrer une vidéo en le maintenant pendant quelques secondes.

Si vous désirez modifier ces fonctionnalités, vous pouvez désormais assigner différents types d’actions personnalisées. L’application Accessoires Xbox a été mise à jour, ce qui vous permet d’affecter de nouveaux raccourcis, comme couper le son de la télévision, ouvrir votre liste d’amis, vos Succès et plus encore. Cette fonctionnalité vous laisse aussi activer facilement les fonctions d’accessibilité destinées aux personnes en situation de handicap. Les manettes Elite Series 2, les manettes adaptatives Xbox et d’autres appareils disposent également de nouvelles actions configurables. Découvrez la liste complète de ces actions dans l’application Accessoires Xbox.

Mise à jour du firmware des manettes Xbox

La dernière mise à jour du firmware des manettes Xbox est disponible sur console et sur PC Windows. Elle contient des correctifs et des mises à jour pour améliorer les performances des manettes Xbox One compatibles Bluetooth, des manettes sans fil Xbox Elite Series 2 et des manettes adaptatives Xbox.

Nouvel assistant de configuration audio

Vous pouvez désormais utiliser un nouvel assistant pour configurer votre installation audio en fonction de vos périphériques HDMI, que vous retrouverez dans Paramètres > Général > Volume et sortie audio > Configuration audio. Celui-ci vous permettra de tester et de vérifier le format audio HDMI que vous utilisez, de tester les haut-parleurs connectés à votre Xbox Series X|S ou à votre Xbox One et d’obtenir la meilleure configuration possible pour votre installation audio et vidéo.