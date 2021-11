MISE A JOUR Xbox : filtres de couleurs, paramètres audio, étiquettes dédiées à l’accessibilité et plus avec le firmware de novembre

La mise à jour d'octobre des consoles Xbox avait introduit un mode Nuit, des indicateurs sur les fiches de jeu et une section Accessibilité pour gérer rapidement plusieurs paramètres. Le firmware de novembre enchaîne aujourd'hui avec de nouveaux filtres de couleurs améliorés sur Xbox Series X|S, une mise à jour des paramètres de volume et de sortie audio pour toutes les consoles, de nouvelles étiquettes dédiées à l’accessibilité dans le Microsoft Store, des fonctionnalités améliorées pour certaines manettes et des interfaces modernisées pour l'abonnement Xbox Game Pass et l'application Xbox. Certaines nouveautés ne sont pas étrangères aux Xbox Insiders, qui ont pu les tester ces derniers mois.

Le descriptif complet des nouveautés est disponible ci-dessous.

L’équipe Xbox est ravie de continuer à vous proposer de nouvelles façons d’améliorer l’expérience Xbox, avec vous au centre des décisions, en l’affinant et en vous proposant des fonctionnalités inédites selon vos retours. La mise à jour du mois propose de nouveaux filtres de couleurs améliorés sur Xbox Series X|S, une mise à jour des paramètres de volume et de sortie audio, de nouvelles étiquettes dédiées à l’accessibilité dans le Microsoft Store, une mise à jour des manettes, de nouvelles fonctionnalités pour l’application mobile Xbox et une nouvelle mise en page pour le Xbox Game Pass, afin de vous aider à choisir l’abonnement qui vous convient. En plus de ces nouvelles fonctionnalités, la mise à jour d’aujourd’hui inclut des correctifs pour réduire les crashs et améliorer la stabilité de la Xbox Series X lorsque vous jouez à des titres comme NBA 2K22 , FIFA 22 et Battlefield 2042 . Nous continuerons à soutenir EA pour améliorer la stabilité de Battlefield 2042 .

Nous vous avons récemment annoncé que le Xbox Cloud Gaming commence à être progressivement disponible pour les abonné·e·s Xbox Game Pass Ultimate sur Xbox Series X|S et Xbox One. Cela vous permet d’essayer plus de jeux sans les installer, d’économiser de la place sur votre disque dur et de jouer à des titres de nouvelle génération Xbox Series X|S sur Xbox One.

Nouveaux filtres de couleurs améliorés sur Xbox Series X|S

De nouveaux filtres de couleurs améliorés sont maintenant disponibles sur Xbox Series X|S, afin de rendre le jeu vidéo plus accessible à celles et ceux atteints de daltonisme. Cette fonctionnalité est compatible avec les jeux actuels et avec les titres rétrocompatibles et permettra de rendre les jeux à venir plus accessibles.

Ces filtres vous permettent de modifier l’expérience visuelle et de mieux distinguer les couleurs. Par exemple, en modifiant les tons verts ou rouges, il sera plus facile pour les personnes atteintes de daltonisme de les distinguer. En jeu, ceci peut être extrêmement important lorsqu’il s’agit de voir certains éléments qui pourraient sinon se fondre dans le décor. Si certains jeux proposent ce type de filtres, cette nouvelle fonctionnalité s’applique à tout ce que vous verrez sur votre Xbox Series X|S : les jeux, les films, les applications et les menus.

Rendez-vous dans Paramètres > Accessibilité > Filtres de couleurs pour sélectionner un filtre et le modifier.

Vous pouvez également activer ou désactiver les filtres depuis le Guide, en vous rendant dans Profil et Système > Paramètres rapides, pour continuer ce que vous étiez en train de faire.

Mise à jour des paramètres de volume et de sortie audio pour toutes les consoles Xbox

Une nouvelle expérience audio s’offre à vous sur toutes les consoles Xbox, avec des options comme celle permettant de couper le son des haut-parleurs lorsque qu’un casque est connecté, dans la section Options Supplémentaires, ou un nouvel écran Tests Audio et détails.

Les paramètres du volume et des sorties audio ont été réorganisés pour que les paramètres les plus utiles soient plus faciles d’accès. Rendez-vous dans Paramètres > Tests Audio et détails. Vous pourrez vérifier les options compatibles avec votre installation audio et restaurer les paramètres par défaut si nécessaire.

Nouvelles étiquettes dédiées à l’accessibilité dans le Microsoft Store

Les développeurs peuvent choisir d’utiliser ces étiquettes pour indiquer la présence de fonctionnalités dédiées à l’accessibilité dans leurs jeux, pour aider les joueuses et les joueurs à choisir un titre en connaissance de cause. En tout, 20 étiquettes différentes existent, établies sur la base d’une étude approfondie et d’échanges avec la communauté de personnes en situation de handicap.

Ces étiquettes incluent des fonctionnalités comme la difficulté ajustable, le contrôle personnalisé du volume, les options de couleurs et la possibilité de modifier les actions déclenchées par les différents boutons. Chaque fonctionnalité doit respecter un nombre de critères donnés pour nous assurer que la qualité soit constante. Les étiquettes sont présentes sur les pages détails des jeux dans le Microsoft Store, sur Xbox.com, dans l’application mobile Xbox Game Pass ainsi qu’au sein de l’application Xbox pour PC Windows. Nous avons également ajouté une nouvelle page « Focus sur l’accessibilité » dans le Microsoft Store pour découvrire les jeux disposant d’au moins quatre de ces étiquettes.

Aujourd’hui, plus de 325 jeux, dont Microsoft Flight Simulator and Sea of Thieves, affichent leurs options dédiées à l’accessibilité. La possibilité de trier et de filtrer les jeux selon ces étiquettes sera ajoutée dans les mois qui viennent.

Mise à jour des manettes

La nouvelle mise à jour pour les manettes sans fil Xbox One, les manettes sans fil Xbox Elite Series 2 et la manette adaptative Xbox offre des fonctionnalités de nouvelle génération jusqu’ici uniquement disponibles sur les manettes Xbox Series X|S, comme une meilleure connectivité entre différents appareils et une latence réduite. Il est important pour nous que les accessoires Xbox restent compatibles, pour que votre expérience soit la meilleure possible, quelle que soit la manière dont vous décidez de jouer.

Meilleure connectivité entre différents appareils – Ces manettes sont désormais compatibles avec la fonctionnalité Bluetooth Low Energy, qui assure une meilleure compatibilité avec les différents appareils et rend l’appairage plus simple. Vous pourrez jouer sans fil sur un PC Windows 10 ou 11, sur iOS 15 et ultérieur et sur les appareils Android compatibles Bluetooth Low Energy pour profiter du jeu à distance sur votre console ou du cloud gaming via le Xbox Game Pass Ultimate quand vous êtes en déplacement. Une fois la mise à jour installée, ces manettes mémoriseront une connexion Bluetooth (comme votre téléphone) et une connexion Xbox (votre console), pour que vous puissiez facilement passer d’un appareil à l’autre, en appuyant simplement deux fois rapidement sur le bouton d’appairage.

Latence réduite – L’innovation Dynamic Latency Input (DLI) est également dorénavant compatible avec nos manettes sans fil Xbox One, les manettes sans fil Xbox Elite Series 2 et la manette adaptative Xbox. Cette technologie offre un temps de latence réduit pour une action instantanée.

Application mobile Xbox : partage de liens et contenu populaire

Plusieurs nouvelles fonctionnalités arriveront bientôt dans l’application Xbox. Nous voulons qu’il soit le plus simple possible de partager vos captures d’écran avec vos amis, où qu’ils soient. Le partage de liens sera bientôt disponible, il permettra de générer rapidement un lien que vous pourrez partager partout sur Internet.

Vous pourrez également bientôt voir le contenu le plus populaire créé par les joueuses et joueurs Xbox, mis en avant dans l’application Xbox, où vous pouvez regarder, aimer, commenter et partager les captures de toutes et tous.

Xbox Game Pass – Trouvez le meilleur abonnement pour vous

Un nouveau design nous permet d’afficher plus d’informations sur chaque type d’abonnement Xbox Game Pass disponible sur console. Nous avons ajouté plus de détails sur le contenu de chaque abonnement et vous pourrez les comparer entre eux sur une même page, pour voir les avantages de chacun. Notre but est de faire en sorte qu’il soit plus facile pour vous de choisir l’abonnement qui vous correspond.

Aidez-nous à façonner l’avenir de Xbox

Restez connecté·e sur le Xbox Wire en français pour tout savoir des prochaines mises à jour système et être informé·e de l’actualité Xbox. Si vous avez besoin d’aide avec les mises à jour système Xbox, rendez-vous sur le support Xbox.

Si vous souhaitez nous aider à façonner l’avenir de Xbox et bénéficier d’un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités, téléchargez le Xbox Insider Hub sur votre Xbox Series X|S, Xbox One, ou sur votre PC Windows dès maintenant. Donnez-nous votre avis, nous sommes toujours à l’écoute !