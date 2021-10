MISE A JOUR Xbox : menu en 4K, mode Nuit et paramètres rapides pour tous avec le firmware d'octobre

Microsoft vient tout juste de déployer la mise à jour d'octobre pour les Xbox Series X|S et Xbox One, qui apporte des fonctionnalités déjà testées par les insiders. Nous pouvons donc tous profiter dès maintenant d'un menu d'accueil en 4K sur Xbox Series X, d'un mode Nuit à la luminosité ajustable sur toutes les consoles et de paramètres rapides pour gérer facilement les options d'accessibilité.

Les nouveautés sont détaillées par le constructeur ci-dessous.

Menu d’accueil en 4K sur Xbox Series X La Xbox Series X propose une expérience de nouvelle génération pour le jeu vidéo notamment grâce à son affichage en 4K. Avant la mise à jour d’aujourd’hui, le menu d’accueil, le Guide et les autres menus étaient rendus en 1080p. Désormais, le tout a subi une amélioration pour passer à un affichage en 4K. Nous savons que les joueuses et les joueurs ayant le sens du détail souhaitaient que l’expérience reste fine et nette, même lors de la navigation dans les menus. Nous avons entendu vos retours et commencé à tester l’amélioration de la résolution pour l’accueil. Nous sommes heureux de vous dire que dès aujourd’hui, si vous possédez une Xbox Series X connectée à un écran 4K, vous pourrez apprécier l’accueil rendu nativement en 4K. Cela est également valable pour le menu Mes Jeux & Applications, le Guide et beaucoup d’autres choses. Les éléments de l’interface, comme les images en arrière-plan illustrant les jeux ou les boutons, seront plus nets et les textes seront plus lisibles.

Le mode nuit Le mode nuit consiste en une série de paramètres permettant d’ajuster les sources de lumière, pour que la pièce où vous jouez puisse rester dans le noir et afin d’aider celle et ceux plus sensibles à la lumière. Vous pourrez réduire et personnaliser la luminosité émise par l’écran, par le bouton central de votre manette et par le bouton d’allumage de votre console. Si vous aimez regarder des films, vous pourrez profiter d’une obscurité digne d’une salle de cinéma ! De plus, le mode nuit ajoute également un filtre de lumière bleue ajustable pour votre écran. Cette fonctionnalité est exclusive aux Xbox Series X|S. Toutes ces options seront appliquées pour l’interface de la Xbox, les applications et les jeux, sans impact sur les performances, les captures d’écran ou les vidéos que vous enregistrez. Vous pourrez aussi planifier l’application de ces paramètres pour qu’ils s’activent ou se désactivent au lever ou au coucher du soleil, ou à l’heure que vous choisirez. Vous pourrez également laisser les thèmes sombre et lumineux changer de manière dynamique, au même rythme que le mode nuit, en suivant les horaires planifiés. Pour utiliser le mode nuit, rendez-vous dans Paramètres > Accessibilité > Mode nuit ou dans Paramètres > Options d’affichage TV > Mode nuit.

Paramètres rapides Il sera plus facile d’accéder rapidement à vos paramètres d’accessibilité et de les personnaliser, grâce à un nouveau menu dans le Guide Xbox. Cela vous permettra d’activer des fonctionnalités dédiées à l’accessibilité rapidement, sans quitter votre jeu ou votre application. Si vous partagez une console avec d’autres personnes qui ont des besoins différents en termes d’accessibilité, vous pourrez facilement activer ou désactiver certaines fonctionnalités, selon la personne qui utilise la console. Tous les membres de votre famille pourront aisément modifier les paramètres, pour une expérience idéale pour chacun·e.

La Xbox Series X est toujours sporadiquement disponible à l'achat selon les stocks, mais là Xbox Series S est elle souvent achetable à partir de 299,00 € chez les revendeurs en ligne.