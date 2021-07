Sniper Elite 4 : une mise à jour pour amener de la 4K à 60 fps sur PS5 et Xbox Series X et S déployée

Cela fait maintenant plus de 4 ans que Sniper Elite 4 est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Il a depuis eu droit à un Season Pass et des portages sur Stadia et Switch, et nous le pensions logiquement mis au placard. Mais Rebellion avait quand même un dernier petit quelque chose à proposer aux joueurs.

Il vient de déployer une mise à jour pour améliorer le jeu sur consoles next-gen. Désormais, quand vous jouerez sur PS5 ou Xbox Series X|S via la fonction de rétrocompatibilité, vous pourrez afficher de la 4K et du 60 fps sur les plateformes qui le permettent, et aussi profiter de temps de téléchargement réduits. Et c'est à peu près tout ce que propose ce patch purement technique, mais c'est toujours ça de pris. Un trailer vient mettre en image ces nouveautés rares, mais efficaces.

Si vous ne l'avez pas encore dans votre ludothèque, Sniper Elite 4 est disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.