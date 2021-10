Knockout City : de la 4K et du 120 fps dans une imminente mise à jour sur PS5 et Xbox Series X et S

Knockout City a rencontré un joli petit succès à son lancement, il est d'ailleurs jouable gratuitement jusqu'à un certain niveau. Le titre d'EA Games et Velan Studios est disponible sur la plupart des plateformes, mais il va très prochainement avoir droit à une mise à jour sur les consoles de dernière génération.

Les studios viennent en effet d'annoncer que Knockout City sera jouable en 4K à 60 fps grâce à une mise à jour gratuite sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les joueurs pourront choisir entre les modes Performance et Qualité, les développeurs font le point :

PlayStation 5 : résolution native 4K à 60 fps ou 1440p (mise à niveau en 4K) à 120 fps ;

Xbox Series X : résolution native 4K à 60 fps ou 1620p (mise à niveau en 4K) à 120 fps ;

Xbox Series S : 1440 p à 60 fps ou 1080 p à 120 fps.

Velan Studios précise que grâce à la puissance de ces consoles, il a pu rajouter des éclairages de zone, de balles et de particules, avec de meilleurs éclairage global et ombres locales pour davantage de réalisme. Grâce à cette mise à jour, les textures seront également plus belles, comme sur PC et Xbox One. Et bien évidemment, la mise à jour sera gratuite à son lancement le 2 novembre prochain.

Knockout City est pour rappel inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate via EA Play, et il sera offert aux abonnés PlayStation Plus le mois prochain. Vous pouvez retrouver des cartes PS+ sur Amazon.

