GeForce NOW : de la 4K, du 120 fps et 14 jeux dont trois Star Wars rajoutés au catalogue

Hier, les fans célébraient le May the 4th, mais NVIDIA attend comme toujours le jeudi pour dévoiler les titres rajoutés à GeForce NOW, et bien évidemment, il y a du Star Wars. Mais le constructeur lance surtout une mise à jour permettant aux abonnés RTX 3080 de jouer en 4K à 60 fps via les applications PC et Mac, grâce au DLSS. Et sur mobiles, nous avons même droit à du 120 fps, à condition d'avoir un appareil à écran 120 Hz compatible comme les Samsung Galaxy S22 et S22 Ultra, les Galaxy Z Fold3 et Flip3 ou le OnePlus 9 Pro.

Revenons-en aux jeux vidéo, GeForce NOW accueille aujourd'hui 14 nouveaux titres, dont les jeux d'EA Games Star Wars Jedi: Fallen Order, Star Wars: Squadrons et Star Wars Battlefront II. Voici la liste complète :

Bakery Simulator (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; Oaken (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; Dinosaur Fossil Hunter (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; Warhammer 40,000 : Chaos Gate - Daemonhunters (nouvelle sortie sur Steam et Epic Games Store) ;

(nouvelle sortie sur Steam et Epic Games Store) ; Trek to Yomi (nouvelle sortie sur Steam et Epic Games Store) ;

(nouvelle sortie sur Steam et Epic Games Store) ; Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit (nouvelle sortie sur Steam, 6 mai) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 6 mai) ; Frozenheim (Steam) ;

(Steam) ; Star Wars Battlefront II (Steam et Origin) ;

(Steam et Origin) ; Star Wars Jedi : Fallen Order (Steam et Origin) ;

(Steam et Origin) ; Star Wars : Squadrons (Steam et Origin).

Et comme au début de chaque mois, NVIDIA tease les utilisateurs de GeForce NOW en annonçant que 27 jeux seront rajoutés au total en mai 2022, voici quelques titres qui arriveront dans les prochaines semaines :

Brigandine The Legend of Runersia (nouvelle sortie sur Steam, 11 mai) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 11 mai) ; Neptunia x SENRAN KAGURA: Ninja Wars (nouvelle sortie sur Steam, 11 mai) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 11 mai) ; Cepheus Protocol Anthology (nouvelle sortie sur Steam, 13 mai) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 13 mai) ; Evil Dead: The Game (nouvelle sortie sur Epic Games Store, 13 mai) ;

(nouvelle sortie sur Epic Games Store, 13 mai) ; Old World (nouvelle sortie sur Steam, 19 mai) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 19 mai) ; Vampire: The Masquerade Swansong (nouvelle sortie sur Epic Games Store, 19 mai) ;

(nouvelle sortie sur Epic Games Store, 19 mai) ; Crossfire: Legion (nouvelle sortie sur Steam, 24 mai) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 24 mai) ; Out There: Oceans of Time (nouvelle sortie sur Steam, 26 mai) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 26 mai) ; My Time at Sandrock (nouvelle sortie sur Steam, 26 mai) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 26 mai) ; Turbo Sloths (nouvelle sortie sur Steam, 27 mai) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 27 mai) ; Pogostuck: Rage With Your Friends (Steam) ;

(Steam) ; Raji: An Ancient Epic (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; Star Conflict (Steam) ;

(Steam) ; THE KING OF FIGHTERS XV (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; The Planet Crafter (Steam) ;

(Steam) ; The Political Machine 2020 (Steam) ;

(Steam) ; Yet Another Zombie Defense HD (Steam).

GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 149 € chez Boulanger.