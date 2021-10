PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts de novembre 2021 dévoilé

Comme toutes les fins de mois, Sony Interactive Entertainment a pris la parole pour dévoiler officiellement les jeux qui vont rejoindre le catalogue du PlayStation Plus en novembre 2021 pas plus tard que la semaine prochaine. Ce mois sera assez particulier, puisque nous aurons droit à six productions au total, trois d'entre elles étant destinées au PSVR afin de célébrer ses 5 ans. Et une fois de plus, les fuites sont déjà passées par là, même si la liste complète n'a pas été dévoilée. D'ailleurs, était-elle juste ?

Eh bien oui, nous pourrons donc bien découvrir sur PS5 Knockout City, le jeu d'action à la manière de la balle au prisonnier de Velan Studios, et l'étrange party-game d'Invisible Walls, First Class Trouble, mais aussi sur PS4. Cette dernière accueillera également Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, un Action-RPG remastérisé par Kaiko dont une extension est toujours prévue. Vous aurez jusqu'au 6 décembre pour les récupérer.

Enfin, côté PlayStation VR, en plus de l'horrifique The Walking Dead: Saints & Sinners de Skydance Interactive, nous aurons droit au survival-horror The Persistence et au jeu de combat rythmique Until You Fall. Avec tout ça, il y aura de quoi occuper les longues nuits qui se profilent. Ces titres resteront eux disponibles jusqu'au 3 janvier 2022.

Les sorties du PlayStation Plus pour novembre 2021

Hell Let Loose Jusqu'au 1er novembre

Support : PS5 Mortal Kombat X Jusqu'au 1er novembre

Support : PS4 PGA TOUR 2K21 Jusqu'au 1er novembre

Support : PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour novembre 2021

Knockout City À partir du 2 novembre

Supports : PS5 et PS4 First Class Trouble À partir du 2 novembre

Supports : PS5 et PS4 Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning À partir du 2 novembre

Support : PS4 The Walking Dead: Saints & Sinners À partir du 2 novembre

Support : PS4 (PSVR requis) The Persistence À partir du 2 novembre

Support : PS4 (PSVR requis) Until You Fall À partir du 2 novembre

Support : PS4 (PSVR requis)

Et pour ne pas changer, des cartes permettant de vous abonner au PlayStation Plus sont en vente sur Amazon (8,99 € pour un mois, 24,99 € au trimestre ou 59,99 € à l'année).