Jusqu'à 465 000 € pour une vidéo à la gamescom Opening Night Live 2025

L'année prochaine encore, nous aurons droit à l'Opening Night Live, une cérémonie en amont de la gamescom, qui aura lieu le 19 août prochain. Un évènement organisé et présenté par Geoff Keighley, également producteur du Summer Game Fest et des Game Awards, qui va mettre l'accent sur les prochains jeux.

En juin dernier, Esquire s'était penché sur le cas du Summer Game Fest, dévoilant que les studios devaient débourser jusqu'à 550 000 $ pour 2 minutes et 30 secondes de vidéo pendant la conférence. Le média allemand GamesWirtschaft dévoile quant à lui la grille tarifaire pour la gamescom: Opening Night Live 2025, avec une augmentation de 25 % en moyenne par rapport à l'année dernière :

30 secondes – 140 000 € (année précédente : 115 000 €)

60 secondes – 205 000 € (année précédente : 165 000 €)

90 secondes – 270 000 € (année précédente : 215 000 €)

120 secondes – 335 000 € (année précédente : 265 000 €)

150 secondes – 400 000 €

180 secondes – 465 000 €

Autant dire que les jeux indépendants ne seront pas légion pendant la cérémonie, difficile de débourser une telle somme pour de nombreux petits studios, même si les audiences élevées permettent d'avoir un retour sur investissement. Et la question du monopole de Geoff Keighley sur les conférences majeures (hors celles des constructeurs) revient sur le tapis, difficile de se passer de l'ONL, le SGF et les TGA pour les studios et les joueurs.

Avant la gamescom: Opening Night Live 2025, nous aurons surtout au Summer Game Fest et surtout aux Game Awards 2024 dans quelques jours, les nommés ont été dévoilés récemment. ASTRO BOT arrivera-t-il à se démarquer ?