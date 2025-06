Lies of P : un nouveau gros chiffre de ventes dévoilé

En octobre 2023, Neowiz Games et Round8 Studios lançaient Lies of P, un Action-RPG de type Souls-like. Le jeu reprend les codes des titres de FromSoftware, en nous plongeant dans une histoire inspirée de Pinocchio. Rapidement, Lies of P a séduit les amateurs du genre et s'était écoulé à un million d'exemplaires en un mois seulement.

Tout récemment, les studios ont lancé par surprise Overture, une extension faisant office de préquelle pour Lies of P. Malgré la difficulté, le contenu additionnel a été très bien reçu et il a visiblement attiré de nouveaux joueurs. Neowiz Games et Round8 Studios annoncent que Lies of P compte désormais trois millions d'exemplaires vendus sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Pour rappel, Lies of P comptait plus de sept millions de joueurs l'année dernière, il a en effet été rajouté dans le Game Pass, avant d'être retiré du catalogue en mars dernier. Quelques fans qui ont découvert le titre via l'abonnement sont sans doute passés à la caisse pour profiter de l'extension Overture, mais il est clair que le jeu est une réussite commerciale.

Les studios ont déjà annoncé une suite, la scène post-générique laisse entendre que les joueurs pourront se plonger dans un autre univers, cette fois basé sur un classique de la littérature américaine. Vous pouvez acheter Lies of P à 41,67 € sur Amazon.