Call of Duty : 3 milliards de dollars et 200 millions de joueurs, la licence d'Activision a tout cassé en 2020

Entre Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Mobile et Call of Duty: Black Ops Cold War, la franchise a rapporté gros à son éditeur cette année. Activision vient de dévoiler les chiffres de l'année record de la saga, et ce sont en effet 3 milliards de dollars de recettes nettes qui ont été générés sur les 12 derniers mois, de décembre 2019 à novembre 2020. Cela représente une augmentation de 80 % par rapport à l'année précédente, pour 40 % de jeux complets vendus en plus, et forcément de beaux retours avec les microtransactions.

Ce sont ainsi plus de 200 millions de joueurs qui ont joué à Call of Duty ces 12 derniers mois, un chiffre qui reste impressionnant même si Warzone et l'expérience mobile sont gratuits et ont attiré des dizaines de millions d'utilisateurs. Le Battle Royale vient d'ailleurs de dépasser les 85 millions de guerriers, rien que ça. Le mois de novembre 2020 fut enfin « celui durant lequel [la licence] a atteint le plus grand nombre de joueurs mensuels et d'heures de jeu », preuve que le lancement de Black Ops Cold War n'est pas passé inaperçu. En revanche, aucun chiffre de vente n'est encore évoqué pour le nouvel épisode.

« La dynamique de l'année dernière dans l'écosystème Call of Duty, entre le free-to-play Warzone et le contenu post-lancement de Modern Warfare, et maintenant à Black Ops Cold War, a été incroyable », a déclaré Byron Beede, Executive Vice President and General Manager, Call of Duty, Activision. « C'est le nouveau grand chapitre de Black Ops avec une campagne incroyable, une toute nouvelle expérience de zombies et bien sûr un multijoueur intense. Le lancement n'est que le début. Nous nous concentrons sur la création d'un flux continu de nouveautés comprenant une énorme quantité de contenu et d'événements gratuits après le lancement à travers toute la franchise. »

Le succès ne va pas s'arrêter là, car Black Ops Cold War, Warzone et Modern Warfare vont se retrouver sur un terrain commun à l'occasion de la Saison 1 du dernier épisode, qui sonnera le début d'une année de DLC. D'ici là, Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible à partir de 56,99 € à la Fnac.



Lire aussi : TEST de Call of Duty: Black Ops Cold War, un retour au Vietnam surprenant