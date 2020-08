Call of Duty: Warzone recense 75 millions de joueurs, le carton continue

Call of Duty: Warzone aura été LE jeu du confinement, quand bien même Animal Crossing: New Horizons a déchaîné les passions chez les joueurs Switch. Le Battle Royale en free-to-play connecté à Call of Duty: Modern Warfare a en effet vite attiré une énorme communauté, recensant 50 millions de joueurs en un mois puis 60 au bout de deux.

La curiosité a mécaniquement baissé au fil des semaines, ce qui fait que l'arrivée de nouveaux adeptes a ralenti avec le temps. Le bouche-à-oreille et le temps libre de l'été ont tout de même permis à l'expérience de grappiller des utilisateurs million par million, à tel point qu'après cinq mois d'existence, ce sont 75 millions de joueurs qui se sont essayés à Call of Duty: Warzone, comme l'a confirmé Activision lors de son dernier bilan financier cette nuit. Nous sommes encore loin des 350 millions de joueurs de Fortnite, mais les chiffres restent impressionnants.

La ferveur va désormais se poursuivre avec la Saison 5, disponible depuis ce matin dans Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Modern Warfare (toujours vendu 41,45 € chez Amazon).

Lire aussi : Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, modes Mini Royale et Régicide, et tyroliennes ascendantes, les nouveautés de la Saison 5 en détail