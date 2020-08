Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, modes Mini Royale et Régicide, et tyroliennes ascendantes, les nouveautés de la Saison 5 en détail

Call of Duty: Modern Warfare et Warzone ont beau nous avoir présenté la bande-annonce de lancement de leur Saison 5, quelques zones d'ombre subsistaient sur les nouveautés. Elles sont maintenant éclaircies par une roadmap officielle et un point sur le blog officiel d'Activision.

Du côté de Warzone, l'Acropolis National Arena sera ouverte suite à l'entrée musclée et explosive de la Shadow Company, offrant un nouveau terrain de jeu pour nos batailles en Battle Royale. Un train va surtout faire son apparition au sud-ouest, alors que la Verdansk Train Station va également ouvrir ses portes. Le gameplay va sinon gagner en verticalité avec les tyroliennes ascendantes, qui permettent de grimper rapidement au sommet d'un immeuble, tandis que les armes ont changé de lieu d'apparition sur la carte, que de nouveaux Défis de Maîtrise font leur apparition et qu'il y aura parfois des largages de Mastodonte.

Un nouveau mode sera jouable dès demain : Mini Royale offre des parties rapides avec un nombre de joueurs limité, pour une expérience condensée avec seulement la première minute et les cinq dernières d'une manche classique. Plus tard dans la saison, le mystérieux mode Régicide sera ajouté. Toujours dans Warzone, il sera possible de débloquer des Wartracks via le Battle Pass, des musiques énergiques (actuellement au nombre de trois) à associer à un véhicule en particulier pour apporter une touche supplémentaire de fun. Pour terminer sur l'actualité des joueurs de Call of Duty: Warzone, un week-end d'accès gratuit au Multijoueur est organisé du 7 août à 19h00 au 12 août à la même heure, et il donnera notamment accès aux nouvelles cartes Suldal Harbor et Petrov Oil Rig.

Au lancement de la saison, les joueurs de Call of Duty: Modern Warfare auront aussi accès à Livestock en Escarmouche et Verdansk Intl. Airport en Guerre Terrestre. Il y aura aussi le mode Recherche et Destruction : Mise Doublée, la même chose que d'habitude mais en 12v12, tandis le mode Essentiel apparaîtra plus tard pour des variations de modes connus sans Killstreaks, atouts ou bonus.

Du côté du Battle Pass de la Saison 5, il donnera accès à la SMG ISO au niveau 15 et au fusil d'assaut AN-94 au niveau 31, ainsi qu'à une sélection de stickers, emblème et tout le toutim habituel. L'achat de la version payante débloquera instantanément les Wartracks, la skin Archangel pour Rodion, l'Opérateur Lerch, des boosts d'XP et plus encore. Ceux qui atteindront le niveau 100 obtiendront la skin Rook pour Roze, l'apparence de véhicule The Veil et plus encore. Velikan et Morte seront eux disponibles via des bundles au cours de la saison. Enfin, les abonnés PlayStation Plus auront un accès exclusif à un nouveau Combat Pack comprenant la carte Crash en mode Survie ainsi que les éléments cosmétiques listés ci-dessous.

Apparence équipe « le Footballeur » pour Zane (cette apparence déverrouille l’opérateur, si vous ne le possédez pas encore).

Plan d’arme épique « À la volée »

Montre épique « Prolongations »

Porte-bonheur épique « Étincelles »

Carte de visite épique « Tir décisif »

Emblème épique « Fierté des étincelles »

Jeton double EXP de 60 minutes

Pour avoir accès à tout cela demain à partir de 8h00, il va falloir faire souffrir votre bande passante : le patch pèse 33,9 Go sur PS4, 49,8 Go sur Xbox One et jusqu'à 54,2 Go sur PC, mais devrait baisser le poids de l'installation globale une fois installé. Call of Duty: Modern Warfare est disponible pour 41,45 € chez Amazon.

