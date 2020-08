Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, train et stade explosé à Verdansk, maps Multijoueur inédite et plus dans le trailer de la Saison 5

C'est ce mercredi que la Saison 5 de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone va commencer, elle qui amènera notamment les personnages de la Shadow Company. Une nouvelle bande-annonce vient nous dévoiler ce qui va changer pour le mode Warzone, confirmant les fuites et les teasers qui tournent depuis quelques jours. Verdansk va bel et bien accueillir un train qui tournera autour de la map, alors que le stade désormais explosé et ouvert pourra être le théâtre de combats en milieux plus confinés.

Du côté du Multijoueur, la carte Suldal Harbor nous fera découvrir un nouveau pan de l'Urzikstan et Petrol Oil Rig promet des bastons en haute mer. Sinon, l'opération Verdansk Intl. Airport viendra divertir les amateurs du mode Guerre Terrestre, et que Livestock sera jouable en Escarmouche. Il y a visiblement de nouvelles armes et des bonus inédits en route, dont cet étrange corbeau qui apparaît dans la vidéo, mais nous attendrons le communiqué officiel pour faire le point là-dessus.

Pour profiter de la Saison 5 ce mercredi, il faudra pour rappel télécharger une grosse mise à jour, qui pèse environ 36 Go sur PS4. Si vous n'avez pas encore craqué pour Call of Duty: Modern Warfare, il est disponible pour 41,45 € chez Amazon.