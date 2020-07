Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, une date pour l'arrivée de la Saison 5 et de la Shadow Company

Cela fait quelques jours qu'Infinity Ward nous tease la Saison 5 de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, et elle va enfin prendre forme la semaine prochaine. Activision vient de confirmer que le changement de saison aura lieu le mercredi 5 août 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.

La première bande-annonce ne confirme pas encore les changements pour la carte, comme la modification du stade et l'apparition d'un train. Elle dévoile cependant que cette phase introduira de nouveaux Opérateurs issus d'une nouvelle faction, la Shadow Company. Il s'agit d'une unité d'agents d'élite qui agit en dehors des règles de la Coalition et l'Allégeance, et qui compte bien s'attaquer à Mr. Z selon son propre commandement. Trois de ses membres dont nous pourrons visiblement débloquer les skins sont Rozlin « Roze » Helms, un ancien des Jackals, Marcus « Lerch » Ortega, venu tout droit des U.S. Marine Corps, et le mystérieux Velikan.

